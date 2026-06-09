Генсек ООН обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность по поводу возобновления эскалации на Ближнем Востоке и призвал к соблюдению режимов прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа.
ООН, 9 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, и призвал соблюдать режимы прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа.
"Я глубоко встревожен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке. Все атаки должны быть немедленно прекращены. Режимы прекращения огня в Ливане, Иране и Газе должны полностью соблюдаться", — написал Гутерреш в соцсети X.
Генсек ООН также призвал избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия.
Кроме того, Гутерреш выразил обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в сектор Газа и вновь призвал немедленно открыть их для быстрого, безопасного и беспрепятственного прохода гуманитарной помощи по всему полуэксклаву.