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Генсек ООН обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2026
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15:34 09.06.2026 (обновлено: 15:42 09.06.2026)
Генсек ООН обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке

Генсек ООН заявил, что обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность по поводу возобновления эскалации на Ближнем Востоке и призвал к соблюдению режимов прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа.
ООН, 9 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, и призвал соблюдать режимы прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа.
"Я глубоко встревожен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке. Все атаки должны быть немедленно прекращены. Режимы прекращения огня в Ливане, Иране и Газе должны полностью соблюдаться", — написал Гутерреш в соцсети X.
Генсек ООН также призвал избегать любых шагов, которые могут подорвать продолжающиеся дипломатические усилия.
Кроме того, Гутерреш выразил обеспокоенность решением Израиля закрыть переходы в сектор Газа и вновь призвал немедленно открыть их для быстрого, безопасного и беспрепятственного прохода гуманитарной помощи по всему полуэксклаву.
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