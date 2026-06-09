Генсек ООН обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке

ООН, 9 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, и призвал соблюдать режимы прекращения огня в Ливане, Иране и секторе Газа.