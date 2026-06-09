Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России в ООН напомнила Британии поговорку о визите англичанина - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 09.06.2026 (обновлено: 01:22 09.06.2026)
Зампостпреда России в ООН напомнила Британии поговорку о визите англичанина

Евстигнеева напомнила Британии поговорку о ссоре соседей и визите англичанина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева использовала поговорку "если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин" в ответ на нападки британского дипломата.
  • Анна Евстигнеева подчеркнула, что многие страны дорого поплатились из-за политики, которую олицетворяет упомянутая поговорка.
ООН, 9 июн – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза по Украине парировала нападки британского дипломата поговоркой о том, что "если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин".
"Вы можете оправдываться сколько угодно, перекладывать вину и уверять в своей честности, но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин, и для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН, отвечая британскому дипломату.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН
00:43
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе того же заседания СБ отметил цинизм и лицемерие представителей Великобритании, которые "старательно изображают из себя главных благодетелей украинского народа, требуя от России вывести войска".
"Подчеркну, их совершенно не волнуют масштабы тех расправ, которые сразу же после нашего ухода учинили бы киевские неонацисты над местным населением, в первую очередь, над "ненавистными русскими" и "коллаборационистами", – сказал он.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Представители ЕС в ООН не считают детей в России людьми, заявил Небензя
23 мая, 00:28
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияАнна ЕвстигнееваВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала