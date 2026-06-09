Зампостпреда России в ООН напомнила Британии поговорку о визите англичанина

ООН, 9 июн – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза по Украине парировала нападки британского дипломата поговоркой о том, что "если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин".

"Подчеркну, их совершенно не волнуют масштабы тех расправ, которые сразу же после нашего ухода учинили бы киевские неонацисты над местным населением, в первую очередь, над "ненавистными русскими" и "коллаборационистами", – сказал он.