Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева использовала поговорку "если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин" в ответ на нападки британского дипломата.
- Анна Евстигнеева подчеркнула, что многие страны дорого поплатились из-за политики, которую олицетворяет упомянутая поговорка.
ООН, 9 июн – РИА Новости. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза по Украине парировала нападки британского дипломата поговоркой о том, что "если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин".
"Вы можете оправдываться сколько угодно, перекладывать вину и уверять в своей честности, но полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, вчера в гостях был англичанин, и для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила", – сказала Евстигнеева в ходе заседания Совбеза ООН, отвечая британскому дипломату.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе того же заседания СБ отметил цинизм и лицемерие представителей Великобритании, которые "старательно изображают из себя главных благодетелей украинского народа, требуя от России вывести войска".
"Подчеркну, их совершенно не волнуют масштабы тех расправ, которые сразу же после нашего ухода учинили бы киевские неонацисты над местным населением, в первую очередь, над "ненавистными русскими" и "коллаборационистами", – сказал он.