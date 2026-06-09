Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН

ООН, 9 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала Украину перестать созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктиву.

"В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься", - сказала заместитель российского постпреда.