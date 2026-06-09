Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева призвала Украину прекратить созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктивным результатам.
- Евстигнеева отметила, что у дипломатов есть и другие важные дела, ссылаясь на частые запросы Украины о заседаниях.
- Василий Небензя заявил, что инициированные Киевом и Европой заседания СБ ООН по ситуации на Украине стали элементом кампании против РФ и не способствуют урегулированию ситуации.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала Украину перестать созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктиву.
"Хватит это слушать и созывать, это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет", - заявила Евстигнеева на заседании СБ.
На слова постпреда Украины Андрея Мельника о том, что российский коллега Василий Небензя не остался слушать его выступление, Евстигнеева ответила, что у дипломатов есть другие не менее важные дела.
"В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься", - сказала заместитель российского постпреда.