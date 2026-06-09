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Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН - РИА Новости, 09.06.2026
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00:43 09.06.2026 (обновлено: 00:46 09.06.2026)
Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН

Постпредство РФ призвало Украину не созывать неконструктивные заседания СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева призвала Украину прекратить созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктивным результатам.
  • Евстигнеева отметила, что у дипломатов есть и другие важные дела, ссылаясь на частые запросы Украины о заседаниях.
  • Василий Небензя заявил, что инициированные Киевом и Европой заседания СБ ООН по ситуации на Украине стали элементом кампании против РФ и не способствуют урегулированию ситуации.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала Украину перестать созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктиву.
"Хватит это слушать и созывать, это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведет", - заявила Евстигнеева на заседании СБ.
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На слова постпреда Украины Андрея Мельника о том, что российский коллега Василий Небензя не остался слушать его выступление, Евстигнеева ответила, что у дипломатов есть другие не менее важные дела.
"В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься", - сказала заместитель российского постпреда.
Инициированные Киевом и Европой заседания СБ ООН по ситуации на Украине стали элементом кампании против РФ, они не приближают урегулирование, заявил в ходе своего выступления постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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