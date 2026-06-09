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В Омске мотоциклист 28 раз нарушил ПДД, пытаясь скрыться от ДПС - РИА Новости, 09.06.2026
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15:22 09.06.2026 (обновлено: 16:30 09.06.2026)
В Омске мотоциклист 28 раз нарушил ПДД, пытаясь скрыться от ДПС

В Омске мотоциклист 28 раз нарушил ПДД на 176 тыс рублей, пытаясь скрыться ДПС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Омска на мотоцикле попытался скрыться от экипажа ДПС, чтобы избежать штрафа в 500 рублей за отсутствие документов на транспортное средство.
  • Во время погони он 28 раз нарушил ПДД, после чего не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями и был задержан.
  • Теперь омичу предстоит выплатить штрафы на общую сумму 176,6 тысячи рублей и восстановить за свой счет мотоцикл и два поврежденных автомобиля.
ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Омска, пытаясь на мотоцикле скрыться от экипажа ДПС, чтобы избежать штраф в 500 рублей за отсутствие документов на транспорт, совершил 28 нарушений на 176,6 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, утром на Соборной площади в Омске требование сотрудников дорожно-патрульной службы об остановке проигнорировал мужчину на мотоцикле Kawasaki и попытался скрыться. Полицейские начали преследование. Через 10 минут на проспекте Комарова нарушитель не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями и был задержан.
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"Со слов 37-летнего омича, он рассчитывал, что мощность и маневренность его Kawasaki позволят скрыться, и тем самым он избежит штрафа за отсутствие документов на транспортное средство. Пытаясь избежать штрафа в 500 рублей, мотоциклист 28 раз нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что теперь омичу придется понести административное наказание в виде штрафов на общую сумму 176,6 тысячи рублей. Кроме того, ему предстоит восстановить за свой счет мотоцикл и два поврежденных им автомобиля.
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