Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Франции по футболу победила команду Северной Ирландии в товарищеском матче со счетом 3:1.

Все три мяча в составе сборной Франции забил Майкл Олисе.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Франции по футболу нанесла поражение команде Северной Ирландии в домашнем товарищеском матче в преддверии чемпионата мира.

Встреча прошла во французском городе Вильнев-д'Аск и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча победителей забил Майкл Олисе (43, 49 и 74-я минуты). В составе сборной Северной Ирландии отличился Патрик Келли (64).