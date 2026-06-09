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Хет-трик Олисе принес французам победу над Северной Ирландией - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
00:17 09.06.2026
Хет-трик Олисе принес французам победу над Северной Ирландией

Хет-трик Олисе помог сборной Франции победить команду Северной Ирландии

© Соцсети сборной ФранцииСборная Франции по футболу
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети сборной Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Франции по футболу победила команду Северной Ирландии в товарищеском матче со счетом 3:1.
  • Все три мяча в составе сборной Франции забил Майкл Олисе.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Франции по футболу нанесла поражение команде Северной Ирландии в домашнем товарищеском матче в преддверии чемпионата мира.
Товарищеские матчи
08 июня 2026 • начало в 22:10
Завершен
Франция
3 : 1
Северная Ирландия
43‎’‎ • Майкл Олисе
49‎’‎ • Майкл Олисе
75‎’‎ • Майкл Олисе
(Мало Густо)
64‎’‎ • Патрик Келли
(Шеа Чарльз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла во французском городе Вильнев-д'Аск и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Все три мяча победителей забил Майкл Олисе (43, 49 и 74-я минуты). В составе сборной Северной Ирландии отличился Патрик Келли (64).
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Вице-чемпион мира сборная Франции сыграет в группе I против команд Сенегала, Ирака и Норвегии. Сборная Северной Ирландии не пробилась в финальную часть турнира.
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