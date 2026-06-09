Полянский оценил роль ОБСЕ в диалоге России и Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация в нынешнем виде не выполняет роль полноценной площадки для диалога, но остается одним из немногих каналов для донесения позиции России до Европы.

По словам Полянского, российская сторона в ОБСЕ может говорить о проблемах европейской безопасности и представлять свою точку зрения.

Полянский подчеркнул, что ОБСЕ сможет вновь стать полезной площадкой, если европейские страны начнут исходить из собственных национальных интересов, а не из общей линии Евросоюза и НАТО.

ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. ОБСЕ в нынешнем виде не выполняет роль полноценной площадки для диалога, однако остается одним из немногих каналов, через которые Россия может доносить свою позицию до Европы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Сейчас польза от ОБСЕ заключается прежде всего в том, что страны организации вынуждены выслушивать российскую позицию. Мы можем доносить свои оценки, и они становятся известны европейским партнерам. В других форматах таких возможностей зачастую нет. Двусторонних точно нет, в ООН - специфическая тематика, - сказал Полянский

Он подчеркнул, что в ОБСЕ российская сторона может говорить именно о проблемах европейской безопасности и представлять свою точку зрения. По словам постпреда РФ , ОБСЕ сможет вновь стать полезной площадкой в том случае, если европейские страны начнут исходить из собственных национальных интересов, а не из общей линии Евросоюза и НАТО

Дипломат напомнил, что ОБСЕ изначально задумывалась как механизм учета интересов безопасности всех государств. По его словам, доминирование темы расширения НАТО впоследствии привело к тому, что полноценный диалог в рамках организации оказался фактически утрачен.

По его словам, ОБСЕ сможет вновь сыграть свою роль, если ее участники вернутся к поиску модели безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.