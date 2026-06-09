Рейтинг@Mail.ru
Полянский оценил роль ОБСЕ в диалоге России и Европы - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 09.06.2026 (обновлено: 04:08 09.06.2026)
Полянский оценил роль ОБСЕ в диалоге России и Европы

Полянский назвал ОБСЕ одним из последних способов донести позицию России до ЕС

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация в нынешнем виде не выполняет роль полноценной площадки для диалога, но остается одним из немногих каналов для донесения позиции России до Европы.
  • По словам Полянского, российская сторона в ОБСЕ может говорить о проблемах европейской безопасности и представлять свою точку зрения.
  • Полянский подчеркнул, что ОБСЕ сможет вновь стать полезной площадкой, если европейские страны начнут исходить из собственных национальных интересов, а не из общей линии Евросоюза и НАТО.
ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. ОБСЕ в нынешнем виде не выполняет роль полноценной площадки для диалога, однако остается одним из немногих каналов, через которые Россия может доносить свою позицию до Европы, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Сейчас польза от ОБСЕ заключается прежде всего в том, что страны организации вынуждены выслушивать российскую позицию. Мы можем доносить свои оценки, и они становятся известны европейским партнерам. В других форматах таких возможностей зачастую нет. Двусторонних точно нет, в ООН - специфическая тематика, - сказал Полянский.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский
Вчера, 06:24
Он подчеркнул, что в ОБСЕ российская сторона может говорить именно о проблемах европейской безопасности и представлять свою точку зрения. По словам постпреда РФ, ОБСЕ сможет вновь стать полезной площадкой в том случае, если европейские страны начнут исходить из собственных национальных интересов, а не из общей линии Евросоюза и НАТО.
Дипломат напомнил, что ОБСЕ изначально задумывалась как механизм учета интересов безопасности всех государств. По его словам, доминирование темы расширения НАТО впоследствии привело к тому, что полноценный диалог в рамках организации оказался фактически утрачен.
По его словам, ОБСЕ сможет вновь сыграть свою роль, если ее участники вернутся к поиску модели безопасности, которая учитывала бы интересы всех сторон.
"Но если концепция заключается в том, что ЕС должен сначала выработать свою позицию, а затем просто донести ее до России, то я не очень понимаю, какую роль ОБСЕ может сыграть в диалоге по вопросам европейской безопасности. В таком случае это выглядит несколько искусственно", - добавил Полянский. Он также напомнил, что в ОБСЕ представлены и другие государства, однако их влияние на ситуацию, по его оценке, остается ограниченным.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Многие страны ОБСЕ в кулуарах разделяют оценки России, заявил Полянский
Вчера, 19:21
 
В миреРоссияЕвропаДмитрий ПолянскийОБСЕНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала