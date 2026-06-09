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В Роснедрах раскрыли объем запасов сланцевой нефти в России - РИА Новости, 09.06.2026
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07:09 09.06.2026 (обновлено: 10:27 09.06.2026)
В Роснедрах раскрыли объем запасов сланцевой нефти в России

Глава Роснедр Казанов: Россия превосходит США по запасам сланцевой нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия потенциально существенно превосходит США по объему запасов сланцевой нефти.
  • В России есть большой объем легко добываемой нефти с низкой себестоимостью, которая конкурирует со сланцевой, и свободных средств для разработки сланцевой нефти не так много.
  • Работа над развитием сланцевой добычи в России ведется, выдано 18 лицензий на технологические полигоны для отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия превосходит США по запасам сланцевой нефти, но ей пока выгоднее добывать традиционную нефть, заявил в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Потенциал у нас, безусловно, есть — и он четко локализован. Речь идет о двух геологических формациях — баженовской свите Западной Сибири и доманике Урало-Поволжского региона. Для сравнения: в США запасы сланцевой нефти оцениваются примерно в 11 миллиардов тонн. Наша консервативная оценка по российским формациям — 30 миллиардов тонн. То есть по объему запасов мы потенциально существенно превосходим США", — сказал он.
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Тем не менее, добавил Казанов, здесь у России и США есть важные отличия. Так, американская сланцевая нефть разрабатывается в условиях дефицита альтернативных источников и при наличии значительных свободных инвестиций.
"В России ситуация иная: свободных средств не так много и есть большой объем легко добываемой нефти с низкой себестоимостью, которая напрямую конкурирует со сланцевой", — пояснил руководитель Роснедр.
Однако работа над развитием сланцевой добычи ведется, подчеркнул он. Сейчас выдано 18 лицензий на технологические полигоны — участки недр, где компании отрабатывают технологии добычи трудноизвлекаемых запасов.
"В проектах участвуют крупные игроки. Например, "Газпром нефть" и "Роснефть". А также ряд небольших компаний", — сказал Казанов.
По его словам, это инвестиции в перспективу, и в будущем вопрос разработки сланцевой нефти в России выйдет на новый масштаб.
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