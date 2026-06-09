Россия сожалеет, что члены СБ ООН нарушают решение о снятии санкций с Ирана

ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия сожалеет, что некоторые члены Совета Безопасности ООН продолжают нарушать собственное решение о приостановке действия санкций Всемирной организации против Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Никакие преднамеренные искажения буквы резолюции СБ 2231 и одобренного ею Совместного всеобъемлющего плана действий, равно как и ссылки на ошибочную и противоправную позицию руководства секретариата ООН, здесь нерелевантны", - подчеркнул дипломат.