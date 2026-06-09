Россия сожалеет, что члены СБ ООН нарушают решение о снятии санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сожалеет, что некоторые члены Совета Безопасности ООН нарушают решение о приостановке действия санкций против Ирана.
- Василий Небензя заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий фактически прекратил действие санкций против Ирана.
ООН, 9 июн - РИА Новости. Россия сожалеет, что некоторые члены Совета Безопасности ООН продолжают нарушать собственное решение о приостановке действия санкций Всемирной организации против Ирана, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сожалеем, что некоторые члены Совета Безопасности продолжают грубейшим образом нарушать ранее принятые им решения и навязывать остальным свои измышления о якобы состоявшемся восстановлении работы комитета СБ 1737 (комитет по контролю за антииранскими санкциями - ред.)", - говорится в заявлении Небензи на Совбезе ООН.
Он напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) фактически прекратил действие санкций против Ирана, а заложенный в ней механизм по их восстановлению не был задействован в силу целого ряда причин.
"Никакие преднамеренные искажения буквы резолюции СБ 2231 и одобренного ею Совместного всеобъемлющего плана действий, равно как и ссылки на ошибочную и противоправную позицию руководства секретариата ООН, здесь нерелевантны", - подчеркнул дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти объявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.