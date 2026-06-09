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Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС зафиксируют до 2029 года - РИА Новости, 09.06.2026
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17:25 09.06.2026 (обновлено: 19:29 09.06.2026)
Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС зафиксируют до 2029 года

Порог выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС зафиксируют до 2029 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порог выручки малого бизнеса на УСН для уплаты НДС будет зафиксирован на уровне 20 миллионов рублей в год до 2029-го.
  • Недополученные доходы бюджета от этого составят 251,1 миллиарда рублей.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей в год до 2029-го.
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"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145, <...> сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 миллионов рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027-2029 годы", — говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам к Налоговому кодексу РФ.

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При этом федеральный бюджет недополучит доход в размере 51,1 миллиарда рублей в 2027 году, около ста миллиардов рублей — в 2028-м и порядка ста миллиардов рублей — в 2029-м.
Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, решение коснется более 360 тысяч предпринимателей. Оно даст им возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.
Изменения, внесенные в Налоговый кодекс России и вступившие в силу 1 января, предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года — до 15 миллионов, с 2028 года — до десяти миллионов рублей.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе предложил отказаться от снижения порога, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне "чем дольше, тем лучше".
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ЭкономикаРоссияГосдума РФАнтон Силуанов
 
 
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