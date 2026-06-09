Порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС зафиксируют до 2029 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Порог выручки малого бизнеса на УСН для уплаты НДС будет зафиксирован на уровне 20 миллионов рублей в год до 2029-го.

Недополученные доходы бюджета от этого составят 251,1 миллиарда рублей.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС сохранят на уровне 20 миллионов рублей в год до 2029-го.

« "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 145, <...> сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 миллионов рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть еще на 2027-2029 годы", — говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам к Налоговому кодексу РФ.

При этом федеральный бюджет недополучит доход в размере 51,1 миллиарда рублей в 2027 году, около ста миллиардов рублей — в 2028-м и порядка ста миллиардов рублей — в 2029-м.

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, решение коснется более 360 тысяч предпринимателей. Оно даст им возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс России и вступившие в силу 1 января, предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года — до 15 миллионов, с 2028 года — до десяти миллионов рублей.