Пензенские ученые нашли следы работы древнего хирурга-стоматолога

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исследователи ПГУ обнаружили следы хирургической операции по удалению зуба мудрости на верхней челюсти мужчины, жившего в конце II — IV вв. н. э. в северо-западной части современной Пензенской области.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следы хирургической операции по удалению зуба мудрости на верхней челюсти мужчины, жившего в конце II — IV вв. н. э. в северо-западной части современной Пензенской области, обнаружили исследователи ПГУ. Это третий зафиксированный случай подобной стоматологической операции на территории Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Медики и археологи Пензенского государственного университета (ПГУ) с помощью конусно-лучевого томографа исследовали мужской череп, извлеченный из погребения № 32 Ражкинского древнемордовского могильника, расположенного у деревни Ражки Нижнеломовского района Пензенской области.
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Ученые установили, что человек, череп которого был найден в могильнике, при жизни испытывал экстремальную жевательную нагрузку. Они обнаружили деформации на его височно-нижнечелюстных суставах, разрушение компактного слоя на суставных бугорках и обнажение губчатой кости. Причиной этого могло стать длительное использование зубов для хозяйственных нужд, сообщила доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина.
"Иными словами, человек использовал зубы для выполнения каких-то хозяйственных нужд. Это не было редкостью ни в древности, ни в средневековье. Зубами, к примеру, люди могли пользоваться при обработке кожи животных", — отметила она.
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУСледы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
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© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУСледы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
2 из 5
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУСледы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
3 из 5
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУСледы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
4 из 5
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУДоцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина
Доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
5 из 5
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
1 из 5
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
2 из 5
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
3 из 5
Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
4 из 5
Доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина
© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ
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По ее словам, человек, который провел хирургическую операцию, удалил наружную стенку альвеолы (лунки зуба), чтобы извлечь проблемный зуб. Операция прошла успешно, и пациент выжил. Однако последствия чрезмерной нагрузки на челюсти оказались фатальными: он умер через полгода-год, незадолго до смерти потеряв еще два зуба.
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"То, как древний хирург проделал это, вызывает большое уважение к его мастерству. Операция прошла успешно, и пациент прожил после нее несколько месяцев. К сожалению, последствия экстремальной жевательной нагрузки были настолько серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного", — подчеркнула Калмина.
Открытие стало возможным благодаря работе антропологической лаборатории кафедры "Анатомия человека" Медицинского института ПГУ, которая работает с 2013 года. В лаборатории представлены коллекции черепов и костей посткраниального скелета (всех костей, кроме черепа, — прим. ред.), охватывающих разные исторические эпохи: от бронзового века (окрестности сел Наровчата, Кевдо-Мельситово, Плесс) до первых десятилетий существования Пензы. В фондах лаборатории представлены останки из мордовских могильников эпохи Великого переселения народов, а также времен Золотой Орды.
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Новый череп пополнил фонды лаборатории, расширив базу данных для реконструкции здоровья и образа жизни древних народов. Археологические раскопки на Ражкинском древнемордовском могильнике были проведены при поддержке Российского научного фонда.