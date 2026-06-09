Пензенские ученые нашли следы работы древнего хирурга-стоматолога

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследователи ПГУ обнаружили следы хирургической операции по удалению зуба мудрости на верхней челюсти мужчины, жившего в конце II — IV вв. н. э. в северо-западной части современной Пензенской области.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следы хирургической операции по удалению зуба мудрости на верхней челюсти мужчины, жившего в конце II — IV вв. н. э. в северо-западной части современной Пензенской области, обнаружили исследователи ПГУ. Это третий зафиксированный случай подобной стоматологической операции на территории Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Медики и археологи Пензенского государственного университета (ПГУ) с помощью конусно-лучевого томографа исследовали мужской череп, извлеченный из погребения № 32 Ражкинского древнемордовского могильника, расположенного у деревни Ражки Нижнеломовского района Пензенской области.

Ученые установили, что человек, череп которого был найден в могильнике, при жизни испытывал экстремальную жевательную нагрузку. Они обнаружили деформации на его височно-нижнечелюстных суставах, разрушение компактного слоя на суставных бугорках и обнажение губчатой кости. Причиной этого могло стать длительное использование зубов для хозяйственных нужд, сообщила доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина.

"Иными словами, человек использовал зубы для выполнения каких-то хозяйственных нужд. Это не было редкостью ни в древности, ни в средневековье. Зубами, к примеру, люди могли пользоваться при обработке кожи животных", — отметила она.

© Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 1 из 5 © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 2 из 5 © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 3 из 5 © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 4 из 5 © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ Доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина Доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 5 из 5 Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 1 из 5 Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 2 из 5 Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 3 из 5 Следы стоматологической операции на черепе из Ражкинского древнемордовского могильника © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 4 из 5 Доцент кафедры "Анатомия человека" ПГУ Ольга Калмина © Фото : Сергей Антонов/пресс-центр ПГУ 5 из 5

По ее словам, человек, который провел хирургическую операцию, удалил наружную стенку альвеолы (лунки зуба), чтобы извлечь проблемный зуб. Операция прошла успешно, и пациент выжил. Однако последствия чрезмерной нагрузки на челюсти оказались фатальными: он умер через полгода-год, незадолго до смерти потеряв еще два зуба.

"То, как древний хирург проделал это, вызывает большое уважение к его мастерству. Операция прошла успешно, и пациент прожил после нее несколько месяцев. К сожалению, последствия экстремальной жевательной нагрузки были настолько серьезны, что даже удаление зуба не могло спасти больного", — подчеркнула Калмина.

Открытие стало возможным благодаря работе антропологической лаборатории кафедры "Анатомия человека" Медицинского института ПГУ, которая работает с 2013 года. В лаборатории представлены коллекции черепов и костей посткраниального скелета (всех костей, кроме черепа, — прим. ред.), охватывающих разные исторические эпохи: от бронзового века (окрестности сел Наровчата, Кевдо-Мельситово, Плесс) до первых десятилетий существования Пензы. В фондах лаборатории представлены останки из мордовских могильников эпохи Великого переселения народов, а также времен Золотой Орды.