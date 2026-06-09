Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО переживает период коллапса, который может привести к распаду альянса.
- По словам Риттера, Россия является той «угрозой», которую пытаются придумать в НАТО, чтобы скрыть этот коллапс.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. НАТО переживает период коллапса, который может привести к распаду альянса, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
По его словам, есть страны, которые отказываются признать этот исход и поэтому стремятся создать несуществующую угрозу. Он добавил, что Россия является той "угрозой", которую пытаются придумать в НАТО.