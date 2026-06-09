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Американский экс-разведчик предупредил о возможном распаде НАТО - РИА Новости, 09.06.2026
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01:01 09.06.2026 (обновлено: 01:08 09.06.2026)
Американский экс-разведчик предупредил о возможном распаде НАТО

Экс-разведчик Риттер: НАТО переживает коллапс, он приведет к распаду альянса

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО переживает период коллапса, который может привести к распаду альянса.
  • По словам Риттера, Россия является той «угрозой», которую пытаются придумать в НАТО, чтобы скрыть этот коллапс.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. НАТО переживает период коллапса, который может привести к распаду альянса, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
"Прежде всего, нам нужно понять, что НАТО переживает период коллапса. Этот коллапс приведет к потере актуальности и, в конечном итоге, к распаду НАТО", - сказал Риттер агентству.
По его словам, есть страны, которые отказываются признать этот исход и поэтому стремятся создать несуществующую угрозу. Он добавил, что Россия является той "угрозой", которую пытаются придумать в НАТО.
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