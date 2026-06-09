В НАК рассказали о росте террористических преступлений в СЗФО

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Северо-Западном федеральном округе более чем втрое возросло число преступлений террористической направленности с 2023 года, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.

"Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи. Это находит отражение в трехкратном по сравнению с 2023 годом увеличении на территории округа числа преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.