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В НАК рассказали о росте террористических преступлений в СЗФО - РИА Новости, 09.06.2026
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11:46 09.06.2026 (обновлено: 11:55 09.06.2026)
В НАК рассказали о росте террористических преступлений в СЗФО

НАК: с 2023 года в СЗФО втрое возросло число террористических преступлений

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северо-Западном федеральном округе более чем втрое возросло число преступлений террористической направленности с 2023 года.
  • Национальный антитеррористический комитет России связывает рост преступлений с атаками с использованием беспилотных воздушных судов и попытками вовлечения граждан, преимущественно подростков и молодежи, в террористическую деятельность.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Северо-Западном федеральном округе более чем втрое возросло число преступлений террористической направленности с 2023 года, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
"Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодежи. Это находит отражение в трехкратном по сравнению с 2023 годом увеличении на территории округа числа преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
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