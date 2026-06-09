Девочку, пропавшую два дня назад в ХМАО, нашли в квартире жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Девочку, пропавшую два дня назад в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, нашли в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.