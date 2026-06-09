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Девочку, пропавшую два дня назад в ХМАО, нашли в квартире жилого дома - РИА Новости, 09.06.2026
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16:52 09.06.2026
Девочку, пропавшую два дня назад в ХМАО, нашли в квартире жилого дома

МВД: девочку, пропавшую в Нижневартовске, нашли в квартире жилого дома

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкНижневартовск
Нижневартовск - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
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Нижневартовск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске пропала 10-летняя девочка, которая отпросилась у мамы погулять на озеро и не вернулась.
  • Девочку нашли живой в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Девочку, пропавшую два дня назад в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, нашли в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Во вторник в УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая отпросилась у мамы погулять на озеро и не вернулась. В СУСК РФ по региону уточняли, что ребенок ушел из дома еще 7 июня. Позднее в СК информировали, что девочку нашли живой.
"Благодаря своевременно принятым мерам сотрудникам полиции удалось найти девочку в квартире жилого дома. Видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияНижневартовскХанты-Мансийский автономный округИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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