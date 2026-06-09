Девочку, пропавшую два дня назад в ХМАО, нашли в квартире жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижневартовске пропала 10-летняя девочка, которая отпросилась у мамы погулять на озеро и не вернулась.
- Девочку нашли живой в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Девочку, пропавшую два дня назад в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, нашли в квартире жилого дома, видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Во вторник в УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в Нижневартовске ищут 10-летнюю девочку, которая отпросилась у мамы погулять на озеро и не вернулась. В СУСК РФ по региону уточняли, что ребенок ушел из дома еще 7 июня. Позднее в СК информировали, что девочку нашли живой.