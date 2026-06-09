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В Пермском крае произошло ДТП с семью автомобилями - РИА Новости, 09.06.2026
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15:16 09.06.2026
В Пермском крае произошло ДТП с семью автомобилями

МВД: в Пермском крае произошло ДТП с участием семи автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 313-м километре автодороги Кунгур — Соликамск произошло три ДТП с участием семи транспортных средств.
  • В результате аварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.
ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
"Во вторник на 313-м километре автодороги Кунгур-Соликамск произошло три ДТП в общей сложности с участием семи транспортных средств. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Собеседник уточнил, что в результате автоаварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.
В местных пабликах в соцсетях очевидцы ДТП под Соликамском публикуют фотографии, на которых видны искореженные легковые автомобили и фуры, при этом один из грузовиков лежит на боку в кювете.
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