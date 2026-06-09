В Пермском крае произошло ДТП с семью автомобилями

Краткий пересказ от РИА ИИ На 313-м километре автодороги Кунгур — Соликамск произошло три ДТП с участием семи транспортных средств.

В результате аварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.

ПЕРМЬ, 9 июн - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.

"Во вторник на 313-м километре автодороги Кунгур-Соликамск произошло три ДТП в общей сложности с участием семи транспортных средств. Проводится проверка", - рассказали в ведомстве.

Собеседник уточнил, что в результате автоаварий люди не пострадали, машины получили механические повреждения.