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Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности - РИА Новости, 09.06.2026
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01:24 09.06.2026 (обновлено: 09:00 09.06.2026)
Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности

МУС отстранил от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах

© AP Photo / Peter DejongКарим Хан
Карим Хан - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Карим Хан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности.
  • Он проходит по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных.
  • Решение не является итоговым, его обсудят на специальной сессии.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бюро ассамблеи стран — участниц МУС лишило должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, следует из пресс-релиза организации.
«
"На заседании 8 июня Бюро <...> квалифицированным большинством голосов приняло решение <...> отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей", — говорится в заявлении.
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При этом уточняется, что решение не итоговое. Вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для обсуждения ситуации.
В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.
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В 2023-м Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в МУС для получения ордера на арест россиян. На основании документа судьи этой инстанции вынесли незаконные решения в отношении Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
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