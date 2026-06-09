Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности.

При этом уточняется, что решение не итоговое. Вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для обсуждения ситуации.

В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.