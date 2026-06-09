Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, отстранили от должности.
- Он проходит по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных.
- Решение не является итоговым, его обсудят на специальной сессии.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Бюро ассамблеи стран — участниц МУС лишило должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах, следует из пресс-релиза организации.
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"На заседании 8 июня Бюро <...> квалифицированным большинством голосов приняло решение <...> отстранить прокурора (Карима Хана) от исполнения обязанностей", — говорится в заявлении.
При этом уточняется, что решение не итоговое. Вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для обсуждения ситуации.
В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.
В 2023-м Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в МУС для получения ордера на арест россиян. На основании документа судьи этой инстанции вынесли незаконные решения в отношении Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.