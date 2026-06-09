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Сальдо рассказал, зачем ВСУ бьют по мосту на границе с Крымом - РИА Новости, 09.06.2026
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08:29 09.06.2026 (обновлено: 08:53 09.06.2026)
Сальдо рассказал, зачем ВСУ бьют по мосту на границе с Крымом

Сальдо: ВСУ бьют по мосту на границе с Крымом, чтобы создать проблемы для людей

© Фото : Владимир Сальдо/MAXАПП "Джанкой" рядом с мостом в поселке Чонгар, по которому ударили ВСУ
АПП Джанкой рядом с мостом в поселке Чонгар, по которому ударили ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
АПП "Джанкой" рядом с мостом в поселке Чонгар, по которому ударили ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска наносят удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом.
  • Херсонский губернатор Сальдо считает, что это делается для того, чтобы создать проблемы для живущих в этом районе людей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска концентрируют удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы создать проблемы для передвижения людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто. В понедельник движение по мосту было открыто с ограничениями. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после после ночной атаки украинских БПЛА.
"Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРеспублика КрымВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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