Сальдо рассказал, зачем ВСУ бьют по мосту на границе с Крымом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска наносят удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом.
- Херсонский губернатор Сальдо считает, что это делается для того, чтобы создать проблемы для живущих в этом районе людей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска концентрируют удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы создать проблемы для передвижения людей, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто. В понедельник движение по мосту было открыто с ограничениями. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после после ночной атаки украинских БПЛА.
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