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В Москве ребенок пострадал при попытке провести химический эксперимент - РИА Новости, 09.06.2026
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15:48 09.06.2026
В Москве ребенок пострадал при попытке провести химический эксперимент

В Москве мальчик пострадал при попытке провести химический опыт в квартире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ребенок пострадал при попытке провести химический опыт в квартире на 15-м этаже жилого дома на Большой Академической улице.
  • Мальчика госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Попытка провести химический эксперимент в квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы привела к госпитализации ребенка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, при попытке проведения химического опыта в квартире на 15-м этаже жилого дома на Большой Академической улице пострадал ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мальчик госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова. Обстоятельства инцидента и состояние пострадавшего уточняются.
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