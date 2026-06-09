В Москве ребенок пострадал при попытке провести химический эксперимент

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве ребенок пострадал при попытке провести химический опыт в квартире на 15-м этаже жилого дома на Большой Академической улице.

Мальчика госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Попытка провести химический эксперимент в квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы привела к госпитализации ребенка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Предварительно, при попытке проведения химического опыта в квартире на 15-м этаже жилого дома на Большой Академической улице пострадал ребенок", - сказал собеседник агентства.