На участке Боровского шоссе в Москве обновят дорожное покрытие

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дорожное покрытие обновят на участке Боровского шоссе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Боровского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего планируется отремонтировать около 270 тысяч квадратных метров дорожного полотна на участке магистрали от Киевского шоссе до Центральной улицы.
"Во время работ задействуют специализированную дорожную технику, в том числе катки, фрезы, асфальтоукладчики и самосвалы. Асфальтобетонные смеси производят на заводах столицы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что основная задача текущего ремонта - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Дорожно-ремонтные работы выполняют преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения, чтобы не создавать пробки на дорогах.
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