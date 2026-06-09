На участке Боровского шоссе в Москве обновят дорожное покрытие

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дорожное покрытие обновят на участке Боровского шоссе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Боровского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего планируется отремонтировать около 270 тысяч квадратных метров дорожного полотна на участке магистрали от Киевского шоссе до Центральной улицы.

"Во время работ задействуют специализированную дорожную технику, в том числе катки, фрезы, асфальтоукладчики и самосвалы. Асфальтобетонные смеси производят на заводах столицы", - добавляется в сообщении.