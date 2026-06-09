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В Москве с начала года заменили более 1,7 тысячи лифтов - РИА Новости, 09.06.2026
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09:06 09.06.2026
В Москве с начала года заменили более 1,7 тысячи лифтов

Бирюков: более 1,7 тыс лифтов заменили в Москве по программе капремонта в 2026 г

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИнженер лифтового хозяйства
Инженер лифтового хозяйства - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Инженер лифтового хозяйства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала 2026 года в Москве заменили более 1,7 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
  • За время реализации программы обновления лифтового хозяйства в многоквартирных домах Москвы заменили более 52,3 тысячи лифтов.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили с начала 2026 года более 1,7 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков пояснил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают подъемники. Во избежание неудобств жителей многоквартирных домов, если лифтов в подъезде несколько, то их меняют поочередно.
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"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысяч лифтов, из них более 1,7 тысячи уже смонтированы - примерно 32% от плана", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что устанавливаются современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта.
"Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены", - подчеркнул Бирюков.
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