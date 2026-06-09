В Москве с начала года заменили более 1,7 тысячи лифтов

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала 2026 года в Москве заменили более 1,7 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

За время реализации программы обновления лифтового хозяйства в многоквартирных домах Москвы заменили более 52,3 тысячи лифтов.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили с начала 2026 года более 1,7 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков пояснил, что с 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают подъемники. Во избежание неудобств жителей многоквартирных домов, если лифтов в подъезде несколько, то их меняют поочередно.

"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы , за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов. В этом году установим в общей сложности свыше 5,5 тысяч лифтов, из них более 1,7 тысячи уже смонтированы - примерно 32% от плана", - рассказал заммэра.

Бирюков добавил, что устанавливаются современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствуют всем требованиям безопасности и комфорта.