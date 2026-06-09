Минцифры и РКН запросили снятия ограничений с Roblox в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox.
- Обращение было сделано в связи с гарантиями ответственного поведения на российском рынке, предоставленными компанией.
- В начале декабря Роскомнадзор заблокировал Roblox из-за распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в РФ, сообщило министерство.
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"В связи с предоставленными компанией Roblox гарантиями ответственного поведения на российском рынке Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к этой платформе на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ