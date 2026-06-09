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Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году - РИА Новости, 09.06.2026
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05:19 09.06.2026 (обновлено: 06:02 09.06.2026)
Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году

Котяков: Минтруд планирует легализовать 1,3 млн работников в 2026 году

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году.
  • Целевые показатели по выведению работников из нелегального сектора устанавливаются индивидуально для каждого субъекта РФ.
  • Всего по России количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году, заявил глава министерства Антон Котяков.
"На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка одного миллиона человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысячи человек, то в 2025 году уже 103,8 тысячи. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 миллиона", - рассказал в интервью изданию "Ведомости" Котяков.
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Глава Минтруда добавил, что целевые показатели по выведению работников из нелегального сектора устанавливаются индивидуально для каждого субъекта РФ, исходя из данных внебюджетных фондов, Росстата, ФНС и других федеральных органов исполнительной власти.
Всего по России, как отметил Котяков, количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.
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