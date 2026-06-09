Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году.
- Целевые показатели по выведению работников из нелегального сектора устанавливаются индивидуально для каждого субъекта РФ.
- Всего по России количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году, заявил глава министерства Антон Котяков.
"На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка одного миллиона человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысячи человек, то в 2025 году уже 103,8 тысячи. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 миллиона", - рассказал в интервью изданию "Ведомости" Котяков.
Всего по России, как отметил Котяков, количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.
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