Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году, заявил глава министерства Антон Котяков.

Всего по России, как отметил Котяков, количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.