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Минфин рассказал, скольких бизнесов коснется сохранение порога выручки - РИА Новости, 09.06.2026
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18:06 09.06.2026
Минфин рассказал, скольких бизнесов коснется сохранение порога выручки

Минфин: сохранение порога выручки в 20 млн руб для НДС коснется до 360 тыс МСП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порог выручки в 20 миллионов рублей для уплаты НДС сохранится, что освободит более 360 тысяч предпринимателей от уплаты этого налога.
  • Рассматривается возможность зафиксировать порог выручки на уровне 20 миллионов рублей на три года..
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сохранение порога выручки в 20 миллиона рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты этого налога, в настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года, сообщила пресс-служба Минфина РФ, цитируя слова министра финансов Антона Силуанова.
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, будет зафиксирован на текущем уровне в 20 миллионов рублей в год до 2029 года.
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"Данное решение прорабатывалось совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества. Оно даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Согласно данным декларационной кампании 2025 года, решение коснется более 360 тысяч МСП, которые будут освобождены от уплаты НДС в 2027-2028 гг. В настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на 3 года", - говорится в комментарии Силуанова.
Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу в РФ с 1 января, предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
На пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 миллиона рублей. "Правительство поддерживает внесенные "Единой Россией" соответствующие поправки", - отметил Силуанов в комментарии.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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