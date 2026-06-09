Минфин рассказал, скольких бизнесов коснется сохранение порога выручки

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сохранение порога выручки в 20 миллиона рублей для уплаты НДС коснется более 360 тысяч предпринимателей, которые будут освобождены от уплаты этого налога, в настоящее время рассматривается возможность зафиксировать данный порог на три года, сообщила пресс-служба Минфина РФ, цитируя слова министра финансов Антона Силуанова.