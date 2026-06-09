Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали иностранца, снимавшего провокационные видео в метро - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 09.06.2026
В Москве задержали иностранца, снимавшего провокационные видео в метро

Полицейские задержали иностранца, снимавшего провокационные видео в метро Москвы

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полицейские задержали иногороднего блогера, публиковавшего провокационные видео, снятые в метро Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги в кратчайшие сроки установили личность приезжего, который публиковал провокационные ролики, снятые в московском метро, и задержали его в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Экстренные службы на месте обнаружения подозрительного предмета под автомобилем на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Москве под автомобилем нашли и обезвредили подозрительный предмет
Вчера, 19:29
Волк сообщила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видео, на которых запечатлено, как неизвестный в метро развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
"Я приехал в Москву для контента. У меня 1,3 миллиона подписчиков, я снял ролик в метро … с девушками, это была постанова… Я не знал, что такое здесь нельзя… Простите, пожалуйста", - сказал задержанный на видео, опубликованном в канале Волк на платформе "Макс".
В настоящее время продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключила официальный представитель МВД РФ.
Кадр видео с конфликтом между двумя мужчинами в переходе метро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В Москве мужчина два раза ударил москвича ножом в ходе ссоры возле метро
Вчера, 17:11
 
ПроисшествияМоскваРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала