В Москве задержали иностранца, снимавшего провокационные видео в метро

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полицейские задержали иногороднего блогера, публиковавшего провокационные видео, снятые в метро Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги в кратчайшие сроки установили личность приезжего, который публиковал провокационные ролики, снятые в московском метро, и задержали его в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк сообщила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видео, на которых запечатлено, как неизвестный в метро развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
В настоящее время продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заключила официальный представитель МВД РФ.