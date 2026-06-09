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В Архангельске мужчина и женщина устроили погром на воинском мемориале - РИА Новости, 09.06.2026
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14:54 09.06.2026
В Архангельске мужчина и женщина устроили погром на воинском мемориале

СК завел дело после осквернения воинских захоронений на кладбище в Архангельске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архангельске на Вологодском кладбище осквернили воинское захоронение.
  • Очевидцы сообщили, что нетрезвые мужчина и женщина распивали спиртное, били бутылки и раскидывали цветы на кладбище.
  • После публикаций в СМИ следователи возбудили уголовное дело
МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело после публикаций об осквернении воинского захоронения на кладбище города, где, по заявлениям очевидцев, нетрезвые мужчина и женщина распивали спиртное, били бутылки и раскидывали цветы.
«

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об осквернении двумя гражданами воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Как рассказал архангельский канал 29.ру, очевидцы сообщили об осквернении воинского мемориала на Вологодском кладбище в Архангельске, где похоронены участники СВО. Изначально информация об этом появилась в нескольких Telegram-каналах. Неизвестные мужчина и женщина распивали спиртное, потом, периодически перемещаясь от захоронения к захоронению, начали бить бутылки, пинать вазоны и выкидывать из них цветы.
"У женщины одежда ниже пояса практически отсутствовала. Досталось и мемориалу "Кладбище английских моряков". Затем, предварительно опорожнившись между могил на самом кладбище и немного протрезвев, они его покинули", — сообщают свидетели происходящего, слова которых приводят местные журналисты. Уточняется, что пара покинула кладбище до приезда полиции.
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