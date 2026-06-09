В Архангельске мужчина и женщина устроили погром на воинском мемориале

Краткий пересказ от РИА ИИ В Архангельске на Вологодском кладбище осквернили воинское захоронение.

Очевидцы сообщили, что нетрезвые мужчина и женщина распивали спиртное, били бутылки и раскидывали цветы на кладбище.

После публикаций в СМИ следователи возбудили уголовное дело

МУРМАНСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело после публикаций об осквернении воинского захоронения на кладбище города, где, по заявлениям очевидцев, нетрезвые мужчина и женщина распивали спиртное, били бутылки и раскидывали цветы.

« "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об осквернении двумя гражданами воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Как рассказал архангельский канал 29.ру, очевидцы сообщили об осквернении воинского мемориала на Вологодском кладбище в Архангельске, где похоронены участники СВО. Изначально информация об этом появилась в нескольких Telegram-каналах. Неизвестные мужчина и женщина распивали спиртное, потом, периодически перемещаясь от захоронения к захоронению, начали бить бутылки, пинать вазоны и выкидывать из них цветы.