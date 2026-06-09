Медведев: в России выстроили систему заботы о фронтовиках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что впервые в России выстроена система заботы о фронтовиках до завершения военных действий.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Впервые в России выстроена система заботы о фронтовиках до завершения военных действий, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во вторник в Москве проходит форум "Единой России" "Есть результат!".
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"Впервые мы выстроили систему заботы о военнослужащих, о фронтовиках до завершения военных действий", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума.