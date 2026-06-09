Медведев назвал основу процветания России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о самодостаточности экономики России.
- По его словам, экономика страны является основой ее процветания.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самодостаточная экономика России - это основа ее процветания, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Крупная, самостоятельная, если хотите - самодостаточная по многим показателям, экономика нашей страны - это основа ее процветания", - сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".