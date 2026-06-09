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Медведев назвал основу процветания России - РИА Новости, 09.06.2026
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13:55 09.06.2026 (обновлено: 14:29 09.06.2026)
Медведев назвал основу процветания России

Медведев назвал самодостаточной экономику основой процветания России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Единой России "Есть результат!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Единой России "Есть результат!"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о самодостаточности экономики России.
  • По его словам, экономика страны является основой ее процветания.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Самодостаточная экономика России - это основа ее процветания, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Крупная, самостоятельная, если хотите - самодостаточная по многим показателям, экономика нашей страны - это основа ее процветания", - сказал Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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5 июня, 18:25
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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