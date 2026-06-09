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Экономика России развивается стабильно и устойчиво, заявил Медведев - РИА Новости, 09.06.2026
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13:27 09.06.2026 (обновлено: 13:36 09.06.2026)
Экономика России развивается стабильно и устойчиво, заявил Медведев

Медведев: экономика России развивается стабильно и устойчиво

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что экономика России в условиях военных действий развивается стабильно и устойчиво.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика России в условиях военных действий развивается стабильно и устойчиво, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во вторник в Москве проходит форум "Единой России" "Есть результат!". На нем Медведев обозначил результаты, которых достигла партия в рамках осуществления народной программы.
"Такие результаты стали возможны прежде всего благодаря устойчивости нашей отечественной экономики. Это невозможно ни отрицать, ни замолчать: ее стабильное развитие даже в ситуации военных действий", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума.
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