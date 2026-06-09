Экономика России развивается стабильно и устойчиво, заявил Медведев

"Такие результаты стали возможны прежде всего благодаря устойчивости нашей отечественной экономики. Это невозможно ни отрицать, ни замолчать: ее стабильное развитие даже в ситуации военных действий", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума.