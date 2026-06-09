Экономика России развивается стабильно и устойчиво, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что экономика России в условиях военных действий развивается стабильно и устойчиво.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Экономика России в условиях военных действий развивается стабильно и устойчиво, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Во вторник в Москве проходит форум "Единой России" "Есть результат!". На нем Медведев обозначил результаты, которых достигла партия в рамках осуществления народной программы.
"Такие результаты стали возможны прежде всего благодаря устойчивости нашей отечественной экономики. Это невозможно ни отрицать, ни замолчать: ее стабильное развитие даже в ситуации военных действий", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания форума.