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В Дагестане на магистральном газопроводе прогремели три взрыва - РИА Новости, 09.06.2026
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20:30 09.06.2026 (обновлено: 23:28 09.06.2026)
В Дагестане на магистральном газопроводе прогремели три взрыва

МЧС: в дагестанском Кизилюрте прогремели три взрыва на магистральном газопроводе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизилюрте на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров произошли три взрыва.
  • На место направлены силы и средства, в том числе 12 человек и три единицы техники от МЧС.
МАХАЧКАЛА, 9 июн — РИА Новости. Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщило региональное управление МЧС.
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"В 19:45 09.06.2026 года по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. <...> По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров", — говорится в публикации на сайте ведомства.
Как уточнили в администрации города, пожар произошел на участке между Гельбахом и Бавтугаем. Предварительная причина — разгерметизация.
На место происшествия направили необходимые силы и средства. К операции привлекли 25 человек и семь единиц техники.
Жильцов близлежащих домов эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.
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КизилюртПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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