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В Дагестане на магистральном газопроводе прогремели три взрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кизилюрте на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров произошли три взрыва.

На место направлены силы и средства, в том числе 12 человек и три единицы техники от МЧС.

МАХАЧКАЛА, 9 июн — РИА Новости. Три взрыва прогремели на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте, сообщило региональное управление МЧС.

« "В 19:45 09.06.2026 года по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. <...> По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 миллиметров", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Как уточнили в администрации города, пожар произошел на участке между Гельбахом и Бавтугаем. Предварительная причина — разгерметизация.

На место происшествия направили необходимые силы и средства. К операции привлекли 25 человек и семь единиц техники.