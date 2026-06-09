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МЧС предупредило о ветре и грозе в ближайший час в Москве - РИА Новости, 09.06.2026
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15:12 09.06.2026 (обновлено: 15:19 09.06.2026)
МЧС предупредило о ветре и грозе в ближайший час в Москве

МЧС: ветер и гроза ожидаются в ближайший час в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.
  • Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду в ближайший час и до вечера вторника в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что водителям в Москве стоит быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию во вторник из-за непогоды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 20 часов 09 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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