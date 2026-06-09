МЧС предупредило о ветре и грозе в ближайший час в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.
- Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре, грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду в ближайший час и до вечера вторника в Москве, сообщили в столичном главке МЧС России.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что водителям в Москве стоит быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию во вторник из-за непогоды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 20 часов 09 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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