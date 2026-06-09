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Двое мужчин утонули и один пропал за сутки на водоемах Подмосковья - РИА Новости, 09.06.2026
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11:26 09.06.2026
Двое мужчин утонули и один пропал за сутки на водоемах Подмосковья

МЧС: двое мужчин утонули и один пропал за сутки на водоемах Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСпасатели наблюдают за купающимся мужчиной
Спасатели наблюдают за купающимся мужчиной - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спасатели наблюдают за купающимся мужчиной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За минувшие сутки на водоемах Московской области утонули двое мужчин.
  • Продолжаются поиски третьего мужчины, пропавшего в карьере Орловка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двое мужчин утонули за минувшие сутки на водоемах Московской области, поиски еще одного продолжаются, сообщает региональный главк МЧС России.
"На водных объектах в регионе произошло три происшествия", - говорится в сообщении.
В пруду деревни Высоково возле Истры утонул мужчина, личность которого установлена. Проверку по факту его гибели проводит региональное подразделение СК. Второй утонул в озере Сиваш в городском округе Щелково. Его тело извлекли из воды спасатели ГКУ "Мособлпожспас". Личность погибшего установлена, тело направлено в морг города Фрязино.
Поиск третьего мужчины, спрыгнувшего с надувной лодки и пропавшего в карьере Орловка в городском округе Лосино-Петровский, продолжают водолазы ГКУ "Мособлпожспас" и ДСО "Добротворец".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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