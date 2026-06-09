Двое мужчин утонули и один пропал за сутки на водоемах Подмосковья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За минувшие сутки на водоемах Московской области утонули двое мужчин.
- Продолжаются поиски третьего мужчины, пропавшего в карьере Орловка.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Двое мужчин утонули за минувшие сутки на водоемах Московской области, поиски еще одного продолжаются, сообщает региональный главк МЧС России.
"На водных объектах в регионе произошло три происшествия", - говорится в сообщении.
В пруду деревни Высоково возле Истры утонул мужчина, личность которого установлена. Проверку по факту его гибели проводит региональное подразделение СК. Второй утонул в озере Сиваш в городском округе Щелково. Его тело извлекли из воды спасатели ГКУ "Мособлпожспас". Личность погибшего установлена, тело направлено в морг города Фрязино.
Поиск третьего мужчины, спрыгнувшего с надувной лодки и пропавшего в карьере Орловка в городском округе Лосино-Петровский, продолжают водолазы ГКУ "Мособлпожспас" и ДСО "Добротворец".