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Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм - РИА Новости, 09.06.2026
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Тамбовская область
 
13:56 09.06.2026
Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм

Евгений Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за самоотдачу

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятии, посвященном Дню социального работника, где поблагодарил представителей сферы за профессионализм и самоотдачу, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма областной думы.
Система социальной защиты в Тамбовской области включает 35 госучреждений, в том числе центры соцуслуг, интернаты для пожилых и инвалидов, детское учреждение и социальные реабилитационные центры. Работа проводится по многим направлениям, внимание оказывают семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, одиноким пожилым гражданам. В пресс-службе добавили, что все больше проектов направлено на повышение рождаемости, поддержка последовательно выстраивается вокруг интересов семьи, особое внимание — многодетным семьям.
В рамках нацпроекта "Семья" в области действуют новые выплаты и сервисы. Предусмотрена финансовая поддержка не только при рождении третьего, но и последующих детей, получают выплаты беременные студентки. Семьи области могут воспользоваться услугой "социальная няня" и взять предметы для новорожденных из пунктов проката.
В Тамбовской области за счет средств федерального бюджета реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Профессиональные помощники по уходу помогают почти 4 тысячам пожилых граждан и инвалидов как можно дольше находиться в комфортных домашних условиях.
Развивается комплексная реабилитация граждан с инвалидностью. Ключевой задачей является поддержка участников специальной военной операции и их семей. Для них в регионе действуют 49 мер поддержки. С начала текущего года утвержден новый порядок заключения социального контракта с демобилизованными участниками СВО или их супругами.
"В Тамбовской области в сфере социальной защиты трудятся более 5 тысяч человек. Это люди с большим сердцем, чуткие, терпеливые, сопереживающие. Добросовестно выполняя свою работу, не жалея добрых слов, они помогают своим подопечным преодолевать трудные жизненные обстоятельства, обретать веру в собственные силы", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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