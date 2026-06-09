Матушкин поблагодарил соцработников Тамбовской области за профессионализм

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин принял участие в мероприятии, посвященном Дню социального работника, где поблагодарил представителей сферы за профессионализм и самоотдачу, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма областной думы.

Система социальной защиты в Тамбовской области включает 35 госучреждений, в том числе центры соцуслуг, интернаты для пожилых и инвалидов, детское учреждение и социальные реабилитационные центры. Работа проводится по многим направлениям, внимание оказывают семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, одиноким пожилым гражданам. В пресс-службе добавили, что все больше проектов направлено на повышение рождаемости, поддержка последовательно выстраивается вокруг интересов семьи, особое внимание — многодетным семьям.

В рамках нацпроекта "Семья" в области действуют новые выплаты и сервисы. Предусмотрена финансовая поддержка не только при рождении третьего, но и последующих детей, получают выплаты беременные студентки. Семьи области могут воспользоваться услугой "социальная няня" и взять предметы для новорожденных из пунктов проката.

В Тамбовской области за счет средств федерального бюджета реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Профессиональные помощники по уходу помогают почти 4 тысячам пожилых граждан и инвалидов как можно дольше находиться в комфортных домашних условиях.

Развивается комплексная реабилитация граждан с инвалидностью. Ключевой задачей является поддержка участников специальной военной операции и их семей. Для них в регионе действуют 49 мер поддержки. С начала текущего года утвержден новый порядок заключения социального контракта с демобилизованными участниками СВО или их супругами.