Гунба заявил, что абхазские мандарины давно стали брендом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные предприниматели выдают свою мандарины за абхазские, потому что они давно стали брендом, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.

"Абхазские мандарины – это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового Года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов", - сказал Гунба.