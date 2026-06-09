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Гунба заявил, что абхазские мандарины давно стали брендом - РИА Новости, 09.06.2026
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01:37 09.06.2026 (обновлено: 09:21 09.06.2026)
Гунба заявил, что абхазские мандарины давно стали брендом

Гунба заявил, что иностранцы выдают свои мандарины за абхазские

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Абхазии Бадра Гунба заявил, что иностранные предприниматели выдают свои мандарины за абхазские, поскольку абхазские мандарины стали брендом.
  • За сезон 2025/2026 годов в РФ уже экспортировано 34 тысячи тонн абхазских мандаринов, и объемы экспорта будут расти каждый год.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные предприниматели выдают свою мандарины за абхазские, потому что они давно стали брендом, заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.
"Абхазские мандарины – это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового Года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов", - сказал Гунба.
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Президент отметил популярность цитрусовых у российских жителей. Он добавил, что за сезон 25/26 в РФ уже было экспортировано 34 тысячи тонн мандаринов. Объемы экспорта при этом будут расти каждый год, заверил Гунба.
Ранее Гунба рассказывал агентству, что Абхазия заинтересована в совместной работе с российскими учеными по выводу новых цитрусовых. Глава республики также сообщил, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами о проведении научных работ в области сельскохозяйственных культур.
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