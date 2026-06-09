Лукашенко призвал Верховный суд Белоруссии перенимать российский опыт

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"Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей (Швед, глава белорусского Верховного суда - ред.), надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане, где-то может быть и опыт повторять", - сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым.