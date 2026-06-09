Лукашенко призвал Верховный суд Белоруссии перенимать российский опыт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Верховному суду Белоруссии следует изучать и частично повторять опыт российского Верховного суда.
- Он подчеркнул, что судьи действуют в рамках закона и должны обладать определенным опытом.
МИНСК, 9 июн - РИА Новости. Верховному суду Белоруссии надо подсматривать, что делается в России, где-то повторять российский опыт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей (Швед, глава белорусского Верховного суда - ред.), надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане, где-то может быть и опыт повторять", - сказал Лукашенко в ходе встречи с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым.
Президент Белоруссии отметил, что судьи - самые зависимые люди. "Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют. В том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете", - добавил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что ни в одном законе все не пропишешь, жизнь гораздо многообразнее. "Поэтому вот здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости, как в народе говорят", - добавил белорусский президент.
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