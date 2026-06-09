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Президент Ливана назвал условие разоружения "Хезболлы" - РИА Новости, 09.06.2026
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16:30 09.06.2026 (обновлено: 17:08 09.06.2026)
Президент Ливана назвал условие разоружения "Хезболлы"

Джозеф Аун назвал вывод сил Израиля условием разоружения "Хезболлы"

© AP Photo / Petros KaradjiasПрезидент Ливана Джозеф Аун
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что вывод израильских сил с территории Ливана позволит государству распространить свою власть на юге страны и исключить присутствие там незаконных формирований, в том числе разоружив Хезболлу.
  • Он подчеркнул, что вопрос разоружения Хезболлы требует комплексного подхода для сохранения стабильности в стране.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Вывод израильских сил с территории Ливана позволит государству распространить свою власть на юге страны и исключить присутствие там незаконных формирований, в том числе разоружив шиитское движение "Хезболлах", заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с делегацией депутатов Франции и Европарламента в Бейруте.
"Вывод Израиля позволит Ливану распространить свою власть, положить конец вооруженным формированиям и снять любые оправдания для сохранения какого-либо оружия, кроме оружия законной власти и ее вооруженных сил", - цитирует пресс-служба президента слова Ауна.
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Президент подчеркнул, что вопрос разоружения "Хезболлах" требует комплексного подхода - политического, военного, экономического и социального. По его словам, это необходимо для сохранения политической, военной и социальной стабильности в стране.
Аун также заявил, что Ливан рассчитывает на реальную поддержку Евросоюза на разных направлениях, прежде всего в укреплении армии, силовых структур и экономики. Он отметил, что помощь ЕС должна соответствовать той роли, которую Ливан играет для европейских стран, в том числе с учетом его вклада в сдерживание миграции сирийских беженцев в Европу с начала сирийского кризиса в 2011 году.
По словам президента, коллективная помощь под эгидой Евросоюза была бы более эффективной, особенно если разные страны распределят усилия по направлениям, в которых Ливан нуждается больше всего.
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