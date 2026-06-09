Президент Ливана назвал условие разоружения "Хезболлы"

БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Вывод израильских сил с территории Ливана позволит государству распространить свою власть на юге страны и исключить присутствие там незаконных формирований, в том числе разоружив шиитское движение "Хезболлах", заявил президент Ливана Джозеф Аун на встрече с делегацией депутатов Франции и Европарламента в Бейруте.

По словам президента, коллективная помощь под эгидой Евросоюза была бы более эффективной, особенно если разные страны распределят усилия по направлениям, в которых Ливан нуждается больше всего.