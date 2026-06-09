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Израильские авиаудары повредили объекты древнего комплекса ливанского Тира - РИА Новости, 09.06.2026
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03:10 09.06.2026
Израильские авиаудары повредили объекты древнего комплекса ливанского Тира

Минкультуры Ливана сообщило о повреждении археологического комплекса Тира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРимская часть античных развалин и современные дома на островной части города Тир в Ливане
Римская часть античных развалин и современные дома на островной части города Тир в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Римская часть античных развалин и современные дома на островной части города Тир в Ливане . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Археологический комплекс древнего Тира на юге Ливана, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате израильских авиаударов.
  • Повреждения затронули вход на территорию объекта, административные здания, древние колонны и капители.
  • Министерство культуры Ливана призвало международное сообщество и ЮНЕСКО защитить археологический комплекс Тира от дальнейших военных действий.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Объекты археологического комплекса древнего Тира на юге Ливана, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате израильских авиаударов, говорится в заявлении министерства культуры Ливана.
"Объект 7 июня 2026 года подвергся израильским авиаударам, которые были нанесены непосредственно по району у входа в археологический комплекс, известный как "городской объект". Удар затронул историческое здание, электрогенераторы, расположенные рядом с главным входом, а также офисы Главного управления древностей и юго-восточную часть археологического комплекса", - написано в заявлении.
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По данным министерства, в результате удара были нанесены прямые повреждения входу на территорию объекта и административным зданиям. Также пострадали археологические элементы в районе удара, включая древние колонны и капители.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент невозможно точно определить полный масштаб ущерба из-за ситуации с безопасностью. Однако, как подчеркнули в министерстве, уже подтверждено, что археологические сооружения комплекса получили реальные повреждения и нуждаются в полноценной полевой оценке сразу после обеспечения безопасного доступа.
Министерство культуры Ливана заявило, что удар стал частью непрерывной серии нарушений, затронувших археологические объекты Тира и его окрестности с 2024 года.
В ведомстве подчеркнули, что атаки усилились с мая 2026 года после призывов израильской стороны об эвакуации всего города Тир и ударов по кварталу аль-Асари, расположенному непосредственно рядом с археологическим комплексом.
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Министерство призвало международное сообщество, ЮНЕСКО и все структуры, занимающиеся защитой культурного наследия, немедленно и эффективно вмешаться для защиты археологического комплекса Тира и исключения его из любых военных действий или конфликтов, которые могут привести к разрушению этого уникального исторического памятника и уничтожению бесценной части памяти человечества.
Тир является одним из древнейших городов Восточного Средиземноморья и важным центром финикийской цивилизации. Его археологические зоны включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеют значение как памятники не только ливанской, но и мировой истории.
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