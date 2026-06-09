Израильские авиаудары повредили объекты древнего комплекса ливанского Тира

Римская часть античных развалин и современные дома на островной части города Тир в Ливане . Архивное фото

Римская часть античных развалин и современные дома на островной части города Тир в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ Археологический комплекс древнего Тира на юге Ливана, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил повреждения в результате израильских авиаударов.

Повреждения затронули вход на территорию объекта, административные здания, древние колонны и капители.

Министерство культуры Ливана призвало международное сообщество и ЮНЕСКО защитить археологический комплекс Тира от дальнейших военных действий.

БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Объекты археологического комплекса древнего Тира на юге Ливана, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получили повреждения в результате израильских авиаударов, говорится в заявлении министерства культуры Ливана.

"Объект 7 июня 2026 года подвергся израильским авиаударам, которые были нанесены непосредственно по району у входа в археологический комплекс, известный как "городской объект". Удар затронул историческое здание, электрогенераторы, расположенные рядом с главным входом, а также офисы Главного управления древностей и юго-восточную часть археологического комплекса", - написано в заявлении.

По данным министерства, в результате удара были нанесены прямые повреждения входу на территорию объекта и административным зданиям. Также пострадали археологические элементы в районе удара, включая древние колонны и капители.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент невозможно точно определить полный масштаб ущерба из-за ситуации с безопасностью. Однако, как подчеркнули в министерстве, уже подтверждено, что археологические сооружения комплекса получили реальные повреждения и нуждаются в полноценной полевой оценке сразу после обеспечения безопасного доступа.

Министерство культуры Ливана заявило, что удар стал частью непрерывной серии нарушений, затронувших археологические объекты Тира и его окрестности с 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что атаки усилились с мая 2026 года после призывов израильской стороны об эвакуации всего города Тир и ударов по кварталу аль-Асари, расположенному непосредственно рядом с археологическим комплексом.

Министерство призвало международное сообщество, ЮНЕСКО и все структуры, занимающиеся защитой культурного наследия, немедленно и эффективно вмешаться для защиты археологического комплекса Тира и исключения его из любых военных действий или конфликтов, которые могут привести к разрушению этого уникального исторического памятника и уничтожению бесценной части памяти человечества.