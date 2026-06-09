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Жертвами израильского удара по Тиру стали пять человек - РИА Новости, 09.06.2026
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02:30 09.06.2026
Жертвами израильского удара по Тиру стали пять человек

При израильском ударе по Тиру на юге Ливана погибли пять человек

© Фото : соцсетиДым на месте израильского удара по Ливану
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского удара по Ливану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами израильского удара по городу Тир на юге Ливана стали пять человек, восемь человек ранены.
  • Среди пострадавших в результате удара — четверо медиков Красного Креста.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Жертвами израильского удара по городу Тир на юге Ливана стали пять человек, восемь ранены, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Удар израильского противника по городу Тир рядом с центром Красного Креста привел к гибели пяти человек и ранению восьми", - написано в заявлении ведомства.
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По данным минздрава, среди пострадавших - четверо медиков Красного Креста.
Израильская армия продолжает наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня. Ливанские власти неоднократно заявляли, что атаки Израиля нарушают суверенитет страны и препятствуют стабилизации ситуации на юге республики.
Тир является одним из древнейших городов Восточного Средиземноморья и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным как важнейший центр финикийской цивилизации. На фоне продолжающихся израильских ударов ливанские власти и специалисты по культурному наследию выражают опасения, что атаки по Тиру и его окрестностям могут нанести ущерб не только гражданской инфраструктуре, но и уникальным историческим памятникам, имеющим значение для всего человечества.
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