Жертвами израильского удара по Тиру стали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами израильского удара по городу Тир на юге Ливана стали пять человек, восемь человек ранены.
- Среди пострадавших в результате удара — четверо медиков Красного Креста.
БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Жертвами израильского удара по городу Тир на юге Ливана стали пять человек, восемь ранены, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Удар израильского противника по городу Тир рядом с центром Красного Креста привел к гибели пяти человек и ранению восьми", - написано в заявлении ведомства.
По данным минздрава, среди пострадавших - четверо медиков Красного Креста.
Тир является одним из древнейших городов Восточного Средиземноморья и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным как важнейший центр финикийской цивилизации. На фоне продолжающихся израильских ударов ливанские власти и специалисты по культурному наследию выражают опасения, что атаки по Тиру и его окрестностям могут нанести ущерб не только гражданской инфраструктуре, но и уникальным историческим памятникам, имеющим значение для всего человечества.