Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Литвы нет оружия, которым она могла бы угрожать Калининграду.

Риттер добавил, что Литва, вероятно, рассчитывает на американское оружие, но, по словам экс-разведчика, "у американцев его тоже больше нет".

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литва не обладает оружием, которым она угрожает Калининграду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.

Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.

"Мне любопытно, о чем говорит литовский министр иностранных дел, какое оружие он планирует использовать, чтобы угрожать Калининграду ? Ведь у Литвы нет никакого оружия", - сказал Риттер агентству.

Риттер добавил, что Литва, вероятно, рассчитывает на американское оружие, но, по словам экс-разведчика, "у американцев его тоже больше нет".

"И то, что они упускают, что Калининград является частью России. И нападение на Калининград - это нападение на Россию", - добавил Риттер.