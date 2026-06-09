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Литва не обладает оружием, которым угрожает Калининграду, заявил Риттер - РИА Новости, 09.06.2026
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05:34 09.06.2026 (обновлено: 05:53 09.06.2026)
Литва не обладает оружием, которым угрожает Калининграду, заявил Риттер

Риттер: глава МИД Литвы угрожает Калининграду оружием, которого в его стране нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у Литвы нет оружия, которым она могла бы угрожать Калининграду.
  • Риттер добавил, что Литва, вероятно, рассчитывает на американское оружие, но, по словам экс-разведчика, "у американцев его тоже больше нет".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Литва не обладает оружием, которым она угрожает Калининграду, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости.
Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил 18 мая, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области и у альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в этом регионе.
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"Мне любопытно, о чем говорит литовский министр иностранных дел, какое оружие он планирует использовать, чтобы угрожать Калининграду? Ведь у Литвы нет никакого оружия", - сказал Риттер агентству.
Риттер добавил, что Литва, вероятно, рассчитывает на американское оружие, но, по словам экс-разведчика, "у американцев его тоже больше нет".
"И то, что они упускают, что Калининград является частью России. И нападение на Калининград - это нападение на Россию", - добавил Риттер.
Президент России Владимир Путин, комментируя слова литовского главы МИД, заявил, что у РФ есть все средства сровнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Литвы атаковать Калининград заявлением "на грани безумия".
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