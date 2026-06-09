Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В Кремле отреагировали на сообщения о нарушениях на выборах в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах и предпочитают дождаться официальных итогов.

Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах, предпочитают дождаться официальных итогов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.