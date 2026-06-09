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В Кремле отреагировали на сообщения о нарушениях на выборах в Армении - РИА Новости, 09.06.2026
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13:29 09.06.2026
В Кремле отреагировали на сообщения о нарушениях на выборах в Армении

Песков: в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах и предпочитают дождаться официальных итогов.
  • Партия премьера Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
  • В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Кремле видели много сообщений о нарушениях на прошедших в Армении парламентских выборах, предпочитают дождаться официальных итогов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравлять премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой.
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Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
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