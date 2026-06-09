Удмуртский Глазов получит статус проектной площадки Минпросвещения России

УФА, 9 июн – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что удмуртский город Глазов получит статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

В пресс-службе рассказали, что Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени Короленко посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, депутат Государственной Думы Андрей Исаев и председатель правительства Удмуртской Республики Роман Ефимов.

"Ректор университета Янина Чиговская-Назарова провела для гостей экскурсию по ключевым пространствам учебного корпуса №3. В этом корпусе в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Минпросвещения был создан Технопарк универсальных педагогических компетенций, в 2023-м — пространства для демонстрационного экзамена", - рассказали в пресс-службе.

Также гости посетили Центр патриотического воспитания "Феникс", открытый в 2022 году по инициативе студентов - бойцов поискового отряда "Новый Феникс". За 20 с лишним лет работы отряд провел 76 поисковых экспедиций, поднял останки более 1,1 тысячи военнослужащих, установил имена девяти бойцов. Ежегодно центр посещают свыше 5 тысяч человек - школьники, студенты, ветераны, жители города, отметили в пресс-службе.

В VR-лаборатории Технопарка универсальных педагогических компетенций аспирант Кирилл Сырман продемонстрировал разработки в области виртуальной реальности, преподаватель Елена Гильманова представила результаты международного образовательного проекта ГИПУ по продвижению физико-математического образования за рубежом "Сила ума, говорится в сообщении.

На встрече с педагогами Сергей Кравцов поделился впечатлениями от увиденного и объявил, что Глазов получит статус проектной площадки министерства просвещения России, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

"Очень хорошее впечатление. Хочу сказать, что у нас в целом система образования развивается. Сегодня мы договорились, что городу Глазову мы присвоим статус проектной площадки, где будут отрабатываться самые передовые технологии в области воспитания и обучения, потому что здесь накоплен очень хороший опыт", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Глава Минпросвещения РФ добавил, что координатором проекта выступит Андрей Исаев. "Также договорились поддержать инициативу города по созданию спортивного ФОКа и рассмотреть вопрос о реставрации исторического здания университета", - сказал он.

Депутат ГД Андрей Исаев поблагодарил Сергея Кравцова за внимание к региону и подчеркнул, что благодаря новому статусу Глазов сможет получать дополнительные средства на реализацию образовательных инициатив и первым в России внедрять передовые технологии.

"Сергей Сергеевич оценил возможности университета. Он видит, что университет является базой для подготовки кадров, есть целая программа, которую мы сейчас обсуждаем. Это программа подготовки педагогических кадров для атомных городов. И здесь в качестве партнера выступит "Росатом". Складываются все условия для развития Глазова по концепции "город как школа". И совершенно правильно, что опорной проектной площадкой выбран именно Глазов, где существует уникальный, пока единственный в России инженерно-педагогический университет, что отвечает потребностям сегодняшнего дня", - приводятся слова Исаева.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов поддержал решение о присвоении Глазову статуса проектной площадки Минпросвещения и подчеркнул, что республика уже создала для этого базу. По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова в регионе выстроена непрерывная система подготовки кадров "школа — СПО — вуз — предприятие".

"Главная задача, которую ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, — укрепление технологического суверенитета. Поэтому мы должны готовить людей, которые будут востребованы в реальной экономике, начиная со школы", - сказал Ефимов.

Он сообщил, что в республике действуют больше 1,2 тысячи профильных классов: инженерно-технические, IT, нефтяные, робототехнические. В 2026 году добавляются БАС-классы, медиаклассы.