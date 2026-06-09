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Крупные компании стали участниками Стандарта общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 09.06.2026
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15:37 09.06.2026
Крупные компании стали участниками Стандарта общественного капитала бизнеса

Крупные компании вошли в пул участников Стандарта общественного капитала бизнеса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банки, нефтехолдинги и промышленные предприятия присоединились к продвижению Стандарта общественного капитала бизнеса, соответствующие соглашения были подписаны на полях XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".
Статус амбассадоров получили АО "АБ ИнБев Эфес", ПАО "Татнефть", АО "Казанькомпрессормаш", ПАО "Северсталь", ОЭЗ "Санкт-Петербург", ООО "Арнест ЮниРусь", АО "Росагролизинг", ПАО "МТС-Банк" и АО "Интерфакс".
Как подчеркнула гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, число амбассадоров выросло до 64, из них 40 – представители крупного бизнеса. Она отметила важность того, что к пулу участников присоединяются из разных отраслей.
"Участие лидеров ключевых отраслей экономики позволит повысить узнаваемость Стандарта, усилить обмен лучшими практиками и вовлечь в эту повестку новые компании. Сейчас, как раз в период раскрытия нефинансовой отчетности, мы предлагаем всем компаниям использовать первый суверенный стандарт раскрытия нефинансовой отчетности – Стандарт общественного капитала бизнеса", – приводит пресс-служба слова Багатыровой.
Расширение пула амбассадоров открывает новые возможности для продвижения инициативы. Рост числа участников усиливает влияние проекта на бизнес-среду и помогает выстроить устойчивые каналы обмена опытом между отраслями.
Стандарт общественного капитала бизнеса рассматривается как единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития Российской Федерации. Он помогает предприятиям системно измерять и демонстрировать вклад в общественное благополучие, совершенствование территорий, поддержку сотрудников, семей, местных сообществ и инфраструктуры, отмечают в пресс-службе организации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
 
АНО "Общественный капитал"ТатнефтьРосагролизингПМЭФ
 
 
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