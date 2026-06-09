Крупные компании стали участниками Стандарта общественного капитала бизнеса

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Банки, нефтехолдинги и промышленные предприятия присоединились к продвижению Стандарта общественного капитала бизнеса, соответствующие соглашения были подписаны на полях XXIX Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".

Статус амбассадоров получили АО "АБ ИнБев Эфес", ПАО "Татнефть", АО "Казанькомпрессормаш", ПАО "Северсталь", ОЭЗ "Санкт-Петербург", ООО "Арнест ЮниРусь", АО "Росагролизинг", ПАО "МТС-Банк" и АО "Интерфакс".

Как подчеркнула гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова, число амбассадоров выросло до 64, из них 40 – представители крупного бизнеса. Она отметила важность того, что к пулу участников присоединяются из разных отраслей.

"Участие лидеров ключевых отраслей экономики позволит повысить узнаваемость Стандарта, усилить обмен лучшими практиками и вовлечь в эту повестку новые компании. Сейчас, как раз в период раскрытия нефинансовой отчетности, мы предлагаем всем компаниям использовать первый суверенный стандарт раскрытия нефинансовой отчетности – Стандарт общественного капитала бизнеса", – приводит пресс-служба слова Багатыровой.

Расширение пула амбассадоров открывает новые возможности для продвижения инициативы. Рост числа участников усиливает влияние проекта на бизнес-среду и помогает выстроить устойчивые каналы обмена опытом между отраслями.

Стандарт общественного капитала бизнеса рассматривается как единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития Российской Федерации. Он помогает предприятиям системно измерять и демонстрировать вклад в общественное благополучие, совершенствование территорий, поддержку сотрудников, семей, местных сообществ и инфраструктуры, отмечают в пресс-службе организации.