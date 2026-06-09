Глава Моспрома: иностранные компании заинтересованы в работе в Москве

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные компании заинтересованы в локализации на территории Москвы, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

"Да, мы видим интерес. Мы подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о развитии на территории особой экономической зоны проектов в области фармацевтики с индийской компанией-производителем", - рассказал Гарбузов, отвечая на вопрос о том, есть ли интерес у иностранных компаний по локализации в Москве.

Глава департамента отметил, что от всех компаний город требует также локализации технологий.

"Мы не хотим больше сборочного производства, мы хотим, чтобы это было производство высоких переделов и глубокой переработки. Мы хотим, чтобы это было по-настоящему промышленное производство. Поэтому мы уже устанавливаем требования к промышленным предприятиям, которые хотят локализоваться из-за рубежа", - добавил Гарбузов.