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Глава Моспрома: иностранные компании заинтересованы в работе в Москве - РИА Новости, 09.06.2026
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10:34 09.06.2026
Глава Моспрома: иностранные компании заинтересованы в работе в Москве

Гарбузов: зарубежные компании заинтересованы в работе в Москве

© РИА НовостиАнатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы; руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Иностранные компании заинтересованы в локализации на территории Москвы, сообщил в интервью РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
"Да, мы видим интерес. Мы подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о развитии на территории особой экономической зоны проектов в области фармацевтики с индийской компанией-производителем", - рассказал Гарбузов, отвечая на вопрос о том, есть ли интерес у иностранных компаний по локализации в Москве.
Глава департамента отметил, что от всех компаний город требует также локализации технологий.
"Мы не хотим больше сборочного производства, мы хотим, чтобы это было производство высоких переделов и глубокой переработки. Мы хотим, чтобы это было по-настоящему промышленное производство. Поэтому мы уже устанавливаем требования к промышленным предприятиям, которые хотят локализоваться из-за рубежа", - добавил Гарбузов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.
Промышленность Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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