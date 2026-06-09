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Почти половина российских компаний пыталась вернуть бывших сотрудников - РИА Новости, 09.06.2026
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09:35 09.06.2026 (обновлено: 09:56 09.06.2026)
Почти половина российских компаний пыталась вернуть бывших сотрудников

SuperJob: за год половина компаний в РФ пыталась вернуть бывших сотрудников

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина российских компаний (48%) за последний год делали предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом (32%).
  • Среди компаний, которые звали бывших сотрудников обратно, лишь 14% смогли вернуть всех приглашенных, в 67% организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь никого.
  • Предложение вернуться когда-либо получали 52% экономически активных россиян, из них 15% соглашались, а 37% отказывались.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почти половина российских компаний за последний год делала предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам, говорится в исследовании SuperJob.
"Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний (еще год назад их было 32%)", - показало исследование на основе опроса 1 тысячи менеджеров по персоналу.
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Однако далеко не все уговоры приводят к успеху. Среди тех, кто звал обратно, лишь 14% сообщают, что вернулись все, кому предлагали. В 67% предприятий и организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь обратно никого.
Согласно исследованию мнений экономически активных россиян, предложение вернуться когда либо получали 52% опрошенных (15% из них соглашались, 37% отказывались). Женщины получают такие предложения чаще мужчин (54% против 49% соответственно), но и отказываются россиянки активнее (40% женщин против 33% мужчин). Чем старше сотрудники, тем реже их зовут обратно: среди молодежи до 35 лет таких 55%, а среди граждан старше 45 лет - 48%. В свою очередь, молодые работники реже соглашаются вернуться, чем их старшие коллеги (9% против 20%). Тех, кто зарабатывает больше, чаще зовут вернуться, но соглашаются они реже.
Работников со средним профессиональным образованием чаще зовут вернуться, чем тех, у кого высшее образование. И эта ситуация очень показательна на фоне нехватки квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве, агро- и сырьевом секторах, отметили аналитики.
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Главные причины, по которым сотрудники возвращаются, - достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10%) и интерес к работе (9%). Стабильность предприятия назвали ключевым фактором 7%, смену руководства - 2%.
Те, кто отказывается от возвращения, в первую очередь указывают на маленькую зарплату (19%), неподходящие условия труда (16%) и принципиальную позицию "не возвращаться" (15%). Конфликты с руководством отпугивают 9%, а желание двигаться вперед - 8% респондентов.
Сегодня потенциально готовы рассмотреть предложение о возврате на старое место 26% россиян. Мужчины выражали согласие чаще женщин (29% против 24% соответственно). Сотрудники в возрасте 35-45 лет (33%) соглашались чаще, чем молодежь (21%) и более старшие коллеги (27%). Респонденты со средним профессиональным образованием настроены более благосклонно, чем выпускники вузов (32% против 24% соответственно).
Главный мотиватор для возможного возвращения - рост зарплаты, эту причину указали 48% опрошенных. На втором месте - улучшение условий труда (12%). Нередко ключевым условием называют смену руководства и повышение в должности (по 7%). Новые интересные задачи могли бы заинтересовать 5% опрошенных, а гибкий или удаленный график - 4%. Готовы вернуться в основном из-за отсутствия других достойных вариантов трудоустройства 3% респондентов. Скучают по коллективу на старом месте 2% опрошенных.
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