Почти половина российских компаний пыталась вернуть бывших сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти половина российских компаний (48%) за последний год делали предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом (32%).

Среди компаний, которые звали бывших сотрудников обратно, лишь 14% смогли вернуть всех приглашенных, в 67% организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь никого.

Предложение вернуться когда-либо получали 52% экономически активных россиян, из них 15% соглашались, а 37% отказывались.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почти половина российских компаний за последний год делала предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам, говорится в исследовании SuperJob.

"Российские работодатели активизировали попытки вернуть бывших сотрудников: за последний год такие приглашения направляли 48% компаний (еще год назад их было 32%)", - показало исследование на основе опроса 1 тысячи менеджеров по персоналу.

Однако далеко не все уговоры приводят к успеху. Среди тех, кто звал обратно, лишь 14% сообщают, что вернулись все, кому предлагали. В 67% предприятий и организаций вернулись несколько человек, а каждый пятый работодатель (19%) не смог привлечь обратно никого.

Согласно исследованию мнений экономически активных россиян, предложение вернуться когда либо получали 52% опрошенных (15% из них соглашались, 37% отказывались). Женщины получают такие предложения чаще мужчин (54% против 49% соответственно), но и отказываются россиянки активнее (40% женщин против 33% мужчин). Чем старше сотрудники, тем реже их зовут обратно: среди молодежи до 35 лет таких 55%, а среди граждан старше 45 лет - 48%. В свою очередь, молодые работники реже соглашаются вернуться, чем их старшие коллеги (9% против 20%). Тех, кто зарабатывает больше, чаще зовут вернуться, но соглашаются они реже.

Работников со средним профессиональным образованием чаще зовут вернуться, чем тех, у кого высшее образование. И эта ситуация очень показательна на фоне нехватки квалифицированных рабочих в промышленности, строительстве, агро- и сырьевом секторах, отметили аналитики.

Главные причины, по которым сотрудники возвращаются, - достойная зарплата (24%), дружный коллектив (12%), улучшение условий труда или удобный график, предложение новой должности или повышения (по 10%) и интерес к работе (9%). Стабильность предприятия назвали ключевым фактором 7%, смену руководства - 2%.

Те, кто отказывается от возвращения, в первую очередь указывают на маленькую зарплату (19%), неподходящие условия труда (16%) и принципиальную позицию "не возвращаться" (15%). Конфликты с руководством отпугивают 9%, а желание двигаться вперед - 8% респондентов.

Сегодня потенциально готовы рассмотреть предложение о возврате на старое место 26% россиян. Мужчины выражали согласие чаще женщин (29% против 24% соответственно). Сотрудники в возрасте 35-45 лет (33%) соглашались чаще, чем молодежь (21%) и более старшие коллеги (27%). Респонденты со средним профессиональным образованием настроены более благосклонно, чем выпускники вузов (32% против 24% соответственно).