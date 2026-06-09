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Комитет по стандартизации поддержал проект нацстандарта ГЧВ - РИА Новости, 09.06.2026
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12:54 09.06.2026
Комитет по стандартизации поддержал проект нацстандарта ГЧВ

Самохин: комитет по стандартизации поддержал проект национального стандарта ГЧВ

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технический комитет по стандартизации "Устойчивое развитие" поддержал проект национального стандарта государственно-частного взаимодействия, который разработан ВЭБом по поручению президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра Развивай.РФ Андрей Самохин.
Он отметил, что в состав технического комитета по стандартизации входят свыше 30 представителей профильных структур и ведомств.
"Членами технического комитета по стандартизации "Устойчивое развитие", участвовавшими в голосовании, документ поддержан единогласно, рекомендован для представления на утверждение в качестве национального стандарта. За этим – результат системной работы центра развития законодательства и правовых инициатив, всей команды ВЭБа и представителей отрасли, активно направлявших свои предложения к стандарту", – сказал Самохин.
Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, в ходе публичного обсуждения рынок направил свыше 50 предложений, с учетом которых документ был доработан.
"Формирование стандарта государственно-частного взаимодействия идет в активном диалоге со всеми заинтересованными участниками, публичной и частной стороной. Ключевые ориентиры стандарта государственно-частного взаимодействия – достижение задач национальных целей, внимание к экономике и социальным эффектам от проектов, с использованием аналитики качества жизни ВЭБа, справедливое распределение рисков, понятный порядок отбора и сопровождения проектов", — сказал Самохин.
По словам руководителя Центра развития законодательства и правовых инициатив ВЭБ.РФ Татьяны Медведевой, завершился важный этап работы над стандартом – получено одобрение профильного технического комитета по устойчивому развитию. В текущей версии проекта стандарта учтены отзывы и предложения как со стороны представителей рынка, так и экспертных организаций, которые проголосовали за его утверждение.
"Проведенное обсуждение позволило учесть мнение профессионального сообщества и бизнеса, опираясь на лучшие практики", – отметила Медведева.
Разработка национального стандарта государственно-частного взаимодействия проходит в рамках поручения президента России, которое он дал по итогам Восточного экономического форума 2025 года. Стандарт включен в Программу национальной стандартизации на 2026 год.
Также ВЭБом и Наццентром Развивай.РФ уже разработана модель долгосрочного финансирования проектов государственно-частного взаимодействия. Идет подготовка пилотного выпуска концессионных облигаций – основного инструмента модели для привлечения новых инвесторов в проекты.
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)Бизнесподдержка
 
 
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