Комитет по стандартизации поддержал проект нацстандарта ГЧВ

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Технический комитет по стандартизации "Устойчивое развитие" поддержал проект национального стандарта государственно-частного взаимодействия, который разработан ВЭБом по поручению президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра Развивай.РФ Андрей Самохин.

Он отметил, что в состав технического комитета по стандартизации входят свыше 30 представителей профильных структур и ведомств.

"Членами технического комитета по стандартизации "Устойчивое развитие", участвовавшими в голосовании, документ поддержан единогласно, рекомендован для представления на утверждение в качестве национального стандарта. За этим – результат системной работы центра развития законодательства и правовых инициатив, всей команды ВЭБа и представителей отрасли, активно направлявших свои предложения к стандарту", – сказал Самохин.

Как сообщил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, в ходе публичного обсуждения рынок направил свыше 50 предложений, с учетом которых документ был доработан.

"Формирование стандарта государственно-частного взаимодействия идет в активном диалоге со всеми заинтересованными участниками, публичной и частной стороной. Ключевые ориентиры стандарта государственно-частного взаимодействия – достижение задач национальных целей, внимание к экономике и социальным эффектам от проектов, с использованием аналитики качества жизни ВЭБа, справедливое распределение рисков, понятный порядок отбора и сопровождения проектов", — сказал Самохин.

По словам руководителя Центра развития законодательства и правовых инициатив ВЭБ.РФ Татьяны Медведевой, завершился важный этап работы над стандартом – получено одобрение профильного технического комитета по устойчивому развитию. В текущей версии проекта стандарта учтены отзывы и предложения как со стороны представителей рынка, так и экспертных организаций, которые проголосовали за его утверждение.

"Проведенное обсуждение позволило учесть мнение профессионального сообщества и бизнеса, опираясь на лучшие практики", – отметила Медведева.

Разработка национального стандарта государственно-частного взаимодействия проходит в рамках поручения президента России, которое он дал по итогам Восточного экономического форума 2025 года. Стандарт включен в Программу национальной стандартизации на 2026 год.