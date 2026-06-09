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"Яндекс Книги" запустили озвучку книг по ролям - РИА Новости, 09.06.2026
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10:00 09.06.2026
"Яндекс Книги" запустили озвучку книг по ролям

В "Яндекс Книгах" теперь можно озвучивать реплики разными голосами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка проверяет телефон на одной из улиц Москвы
Девушка проверяет телефон на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка проверяет телефон на одной из улиц Москвы
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Функция "Виртуальный рассказчик" в "Яндекс Книгах" теперь позволяет озвучивать реплики разными голосами, сообщает пресс-служба сервиса.
Новый режим "По ролям", в основе которого лежит разработанная в "Яндексе" технология синтеза речи, уже доступен для 2,5 тысячи книг. В будущем их станет больше.
В режиме "По ролям" функция "Виртуальный рассказчик" анализирует текст, определяет реплики и назначает персонажам разные голоса. Благодаря этому диалоги звучат более естественно, а их участников проще различать на слух. Рассказчик учитывает пол персонажей: реплики женщины будут озвучены женским голосом, а реплики мужчины — мужским.
Режим "По ролям" уже доступен в приложении "Яндекс Книг". Помимо него, у "Виртуального рассказчика" есть еще два режима озвучивания: только мужским голосом и только женским голосом. За озвучивание книг отвечает технология синтеза речи — она уже применяется более чем для 150 тысяч произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. Это позволяет сделать книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей.
По данным "Яндекс Книг", функцией "Виртуальный рассказчик
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