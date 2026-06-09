"Яндекс Книги" запустили озвучку книг по ролям

Новый режим "По ролям", в основе которого лежит разработанная в "Яндексе" технология синтеза речи, уже доступен для 2,5 тысячи книг. В будущем их станет больше.

В режиме "По ролям" функция "Виртуальный рассказчик" анализирует текст, определяет реплики и назначает персонажам разные голоса. Благодаря этому диалоги звучат более естественно, а их участников проще различать на слух. Рассказчик учитывает пол персонажей: реплики женщины будут озвучены женским голосом, а реплики мужчины — мужским.

Режим "По ролям" уже доступен в приложении "Яндекс Книг". Помимо него, у "Виртуального рассказчика" есть еще два режима озвучивания: только мужским голосом и только женским голосом. За озвучивание книг отвечает технология синтеза речи — она уже применяется более чем для 150 тысяч произведений, у которых пока нет готовой аудиоверсии. Это позволяет сделать книги доступнее, в том числе для незрячих и слабовидящих пользователей.