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Песков рассказал о популярности китайской культуры в России - РИА Новости, 09.06.2026
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Культура
 
16:03 09.06.2026 (обновлено: 16:06 09.06.2026)
Песков рассказал о популярности китайской культуры в России

Песков заявил о популярности китайской культуры и истории в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о популярности китайской культуры в России.
  • По его словам , в России используют много китайских пословиц.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о популярности в России китайской культуры.
«

"Китай – это страна, которая обогатила на протяжении многих веков мировую культуру в целом. И, конечно, китайская культура, китайская история очень популярны в России. И, так или иначе, мы все сталкиваемся с этими данными, с этими знаниями. И это действительно очень-очень интересно", - сказал Песков в комментарии Центральному телевидению Китая.

Он отметил, что Китай является древнейшей страной, в России используют очень много китайских пословиц и мудростей.
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