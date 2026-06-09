Песков рассказал о популярности китайской культуры в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о популярности китайской культуры в России.
- По его словам , в России используют много китайских пословиц.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о популярности в России китайской культуры.
«
"Китай – это страна, которая обогатила на протяжении многих веков мировую культуру в целом. И, конечно, китайская культура, китайская история очень популярны в России. И, так или иначе, мы все сталкиваемся с этими данными, с этими знаниями. И это действительно очень-очень интересно", - сказал Песков в комментарии Центральному телевидению Китая.
Он отметил, что Китай является древнейшей страной, в России используют очень много китайских пословиц и мудростей.