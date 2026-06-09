Песков рассказал о популярности китайской культуры в России

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"Китай – это страна, которая обогатила на протяжении многих веков мировую культуру в целом. И, конечно, китайская культура, китайская история очень популярны в России. И, так или иначе, мы все сталкиваемся с этими данными, с этими знаниями. И это действительно очень-очень интересно", - сказал Песков в комментарии Центральному телевидению Китая.