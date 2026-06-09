В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Киеве, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
- Тревога в указанных регионах была объявлена около 20:30 мск.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена около 20.30 мск.