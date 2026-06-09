ВСУ атаковали автозаправку в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автозаправку в Каланчаке Херсонской области двумя беспилотниками в ночь на вторник.
- Накануне украинский БПЛА ударил по автозаправке в Скадовске, погиб мирный житель.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. ВСУ двумя беспилотниками атаковали в ночь на вторник автозаправку в Каланчаке Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Накануне украинский БПЛА ударил по автозаправке в Скадовске, погиб мирный житель, сообщал в понедельник губернатор Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью противник двумя БПЛА также атаковал АЗС в Каланчаке", - сказал Василенко.
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22 июня 2022, 17:18