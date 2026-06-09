Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автозаправку в Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 09.06.2026
ВСУ атаковали автозаправку в Херсонской области

РИА Новости: ВСУ двумя дронами атаковали АЗС в Каланчаке Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyПерехват украинского беспилотника
Перехват украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Перехват украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автозаправку в Каланчаке Херсонской области двумя беспилотниками в ночь на вторник.
  • Накануне украинский БПЛА ударил по автозаправке в Скадовске, погиб мирный житель.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. ВСУ двумя беспилотниками атаковали в ночь на вторник автозаправку в Каланчаке Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Накануне украинский БПЛА ударил по автозаправке в Скадовске, погиб мирный житель, сообщал в понедельник губернатор Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью противник двумя БПЛА также атаковал АЗС в Каланчаке", - сказал Василенко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьСкадовскВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала