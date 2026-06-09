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В Госдуме рассказали о формировании правил для "белых хакеров" - РИА Новости, 09.06.2026
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05:35 09.06.2026
В Госдуме рассказали о формировании правил для "белых хакеров"

В правительстве доработают документ о регулировании деятельности белых хакеров

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В правительстве находится доработанный пакет документов о регулировании деятельности «белых хакеров».
  • За 2025 год «белые хакеры» выявили почти 14 тысяч уязвимостей в системах российских компаний и государственных структур.
  • Развитие направления «белых хакеров» затруднено из-за отсутствия полноценного регулирования и сложности в разграничении их действий от действий злоумышленников.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Доработанный с учетом позиции отрасли и экспертов пакет документов о регулировании деятельности "белых хакеров", которые выявляют уязвимости в ИТ-инфраструктуре, находится в правительстве, рассказал в интервью РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Необходимо модернизировать подходы, создавать экосистему и инструменты, при которых может осуществляться публичное тестирование информационных систем. Сейчас в правительстве находится доработанный пакет документов, учитывающий позицию отрасли и экспертного сообщества. Рассчитываем, что он позволит в ближайшее время выйти на сбалансированное регулирование", - сказал Немкин.
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Он отметил, что белые хакеры, или пентестеры - крайне важный инструмент для выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре до того, как их обнаружат злоумышленники.
"Часто бывает так, что мы не замечаем недостатков в собственной работе. Всегда нужен свежий взгляд, в том числе и для штатных специалистов по кибербезопасности. Этичные хакеры как раз и выступают таким независимым внешним аудитором", - пояснил депутат.
По словам Немкина, только за 2025 год они выявили почти 14 тысяч уязвимостей в системах российских компаний и государственных структур, однако развитию этого направления мешает отсутствие полноценного регулирования, что вызывает обеспокоенность как у самих специалистов, так и у компаний, заинтересованных в их услугах.
"Сложность заключается в том, что с точки зрения действий и используемых инструментов пентестеры зачастую мало отличаются от злоумышленников. Разница возникает фактически на последнем этапе. Именно поэтому сегодня идет непростой разговор о критериях разграничения и о том, как отделить одних от других", - пояснил он.
Дополнительный вызов, как подчеркнул парламентарий, состоит в том, что в ряде случаев эти среды частично пересекаются, что вызывает понятную обеспокоенность правоохранительных органов, которую законодатели разделяют, но важно понимать и ту огромную пользу, которую этичные хакеры способны приносить для обеспечения кибербезопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры.
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