В Керчи выбрали нового мэра

Краткий пересказ от РИА ИИ Новым мэром города Керчь стал Иван Кошель.

Прежний глава администрации города Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Новым мэром города Керчь в восточном Крыму избран Иван Кошель, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Прежний глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая, сообщал глава республики Сергей Аксенов.

« "Депутаты Керченского городского совета поддержали кандидатуру Ивана Кошеля на должность главы администрации города", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб.