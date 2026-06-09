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В Керчи выбрали нового мэра - РИА Новости, 09.06.2026
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15:27 09.06.2026 (обновлено: 15:44 09.06.2026)
В Керчи выбрали нового мэра

Новым мэром Керчи стал Иван Кошель

© Фото : Администрация города Керчи/ВКонтактеИван Кошель на внеочередной сессии Керченского городского совета
Иван Кошель на внеочередной сессии Керченского городского совета - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Администрация города Керчи/ВКонтакте
Иван Кошель на внеочередной сессии Керченского городского совета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новым мэром города Керчь стал Иван Кошель.
  • Прежний глава администрации города Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Новым мэром города Керчь в восточном Крыму избран Иван Кошель, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Прежний глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
«

"Депутаты Керченского городского совета поддержали кандидатуру Ивана Кошеля на должность главы администрации города", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб.
"Керчь – древнейший город России, восточные ворота Крыма с колоссальным историческим, экономическим и туристическим потенциалом. Важно, чтобы город динамично развивался во всех сферах, стал самостоятельным центром притяжения", - подчеркнул Гоцанюк.
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