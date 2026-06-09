Израиль нанес удар по крупнейшему городу на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская авиация нанесла удар по Тиру, крупнейшему городу на юге Ливана.
- По состоянию на данный момент в результате удара погибли девять человек, еще 28 получили ранения.
БЕЙРУТ, 9 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла мощный удар по Тиру, крупнейшему городу на юге Ливана,, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Вражеская авиация атаковала район площади Джумблата, на место выехали спасатели", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются в Тире в густонаселенном квартале, который подвергся ударам поздно вечером в понедельник. По состоянию на данный момент там погибли девять человек, еще 28 получили ранения.
Ранее армия Израиля предупреждала о намерении атаковать Тир и призывала жителей покинуть город, включая христианские кварталы.
Министерство культуры Ливана ранее заявило, что в результате израильских авиаударов 7 июня пострадали объекты археологического комплекса древнего Тира, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ведомства, удар был нанесен по району у входа в археологический объект, известный как "городской объект", были повреждены историческое здание, офисы Главного управления древностей, вход на территорию комплекса, а также отдельные археологические элементы, включая древние колонны и капители.