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Израиль нанес удар по крупнейшему городу на юге Ливана - РИА Новости, 09.06.2026
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12:54 09.06.2026 (обновлено: 17:36 09.06.2026)
Израиль нанес удар по крупнейшему городу на юге Ливана

Авиация Израиля нанесла удар по городу Тир

© REUTERS / StringerДым после израильского удара в Тире. 9 июня 2026
Дым после израильского удара в Тире. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым после израильского удара в Тире. 9 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла удар по Тиру, крупнейшему городу на юге Ливана.
  • По состоянию на данный момент в результате удара погибли девять человек, еще 28 получили ранения.
БЕЙРУТ, 9 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла мощный удар по Тиру, крупнейшему городу на юге Ливана,, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"Вражеская авиация атаковала район площади Джумблата, на место выехали спасатели", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются в Тире в густонаселенном квартале, который подвергся ударам поздно вечером в понедельник. По состоянию на данный момент там погибли девять человек, еще 28 получили ранения.
Ранее армия Израиля предупреждала о намерении атаковать Тир и призывала жителей покинуть город, включая христианские кварталы.
Министерство культуры Ливана ранее заявило, что в результате израильских авиаударов 7 июня пострадали объекты археологического комплекса древнего Тира, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ведомства, удар был нанесен по району у входа в археологический объект, известный как "городской объект", были повреждены историческое здание, офисы Главного управления древностей, вход на территорию комплекса, а также отдельные археологические элементы, включая древние колонны и капители.
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